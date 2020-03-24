Компания «ДТЭК Востокэнерго» Рината Ахметова перестала оплачивать газ, который отбирает для производства тепла и электроэнергии на Луганской ТЭС - суммарный долг компании перед государством составляет 1,6 миллиарда гривен.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на письмо ООО «Оператор ГТС Украины» на Офис Президента и Кабмин.

По данным «Оператора ГТС Украины», «ДТЭК Востокэнерго» несанкционированно и безвозмездно отобрал газ за февраль-март на 241 миллион гривен. Позже государственный оператор подтвердил факт долга и обнародовал обновленные данные о его размере - 318 миллионов гривен.

Отмечается, что «ДТЭК Востокэнерго» в феврале подала в Хозсуд Луганской области иск против АО «Луганскгаз». Суд удовлетворил ходатайство об обеспечении иска и запретил «Луганскгазу» ограничивать поставки газа на Луганскую теплоэлектростанцию.

В то же время по данным НАК «Нафтогаз Украины», компания не заплатила государственному оператору за поставки газа еще 707 миллионов гривен.

— Также с 1 июля прошлого года компания «ДТЭК» перестала платить за транспортировку электроэнергии государственными сетями при ее экспорте. По данным «Наших грошей», по состоянию на март такой долг составляет около 700 миллионов гривен. Таким образом суммарный долг компании «ДТЭК» Ахметова перед государством составил уже более 1,6 миллиардов гривен, из которых 948 миллионов гривен - это долги за газ, который был отобран и потреблен, - говорится в сообщении.

Напомним, что в течение января-февраля 2020 года с территории Украины экспортировали медицинских товаров, которые могут использоваться для противодействия коронавирусу на 15,2 миллиона долларов.