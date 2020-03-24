Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит Украине 40 миллионов евро кредита на мероприятия по преодолению коронавируса.

Об этом сообщает Лига.

Займ будет предоставлен в рамках действующего проекта«Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины», открытого в 2014 году.

23 марта Минрегион получил от ЕИБ план действий по оказанию этого займа. Сейчас стороны согласовывают детали и сроки сотрудничества. Средства направят на приобретение медицинского оборудования.

Также Украина может получить $500 миллионов кредита для поддержания госбюджета и еще несколько миллионов долларов конкретно на борьбу с вирусом от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) из группы Всемирного банка.

Об этом сообщила глава Международной финансовой корпорации (IFC) Елена Волошина в ходе видеоконференции Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) 23 марта.

По ее словам, сейчас стороны находятся в процессе переговоров касательно этих займов.

Напомним, что Министерство финансов Украины планирует в течение недели подать в парламент изменения в государственный бюджет на 2020 год. В них планируют увеличить расходы на здравоохранение, а на остальные программы — уменьшить на 50 миллиардов гривен.