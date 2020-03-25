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С 1 апреля 2020 местные бюджеты получат субвенции для поддержки учреждений здравоохранения.
Такое решение, по инициативе Министра здравоохранения Украины Ильи Емца, принято на заседании правительства 25 марта, сообщает пресс-служба МОЗ.
— Это важный шаг, который позволит обеспечить непрерывность предоставления необходимых медицинских услуг украинцам в условиях трансформации системы здравоохранения Украины, - подчеркнул Илья Емец.
Согласно документу, предусматривается выделение 651,4 миллиона - на обеспечение лечения больных сахарным и несахарным диабетом во 2-м и 3-м кварталах, 173 миллиона на содержание региональных центров общественного здоровья, 905,8 миллионов - на финансовую поддержку отдельных учреждений здравоохранения вторичного и третичного уровня, заключивших договоры с НСЗУ, а также 1,5 миллиарда на финансирование домов ребенка, учреждений службы крови, МСЭК, бюро судмедэкспертизы, баз спецмедснабжения, проведение судебно-психиатрической экспертизы, патолого-анатомических бюро и учреждений оказания психиатрической помощи.
Также, согласно постановлению, Министерство здравоохранения совместно с Национальной службой здоровья Украины должны в течение трех месяцев провести анализ реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания и предоставить Кабинету Министров Украины предложения по их совершенствованию
Ранее сообщалось, что Кабмин распорядился принудительно обследовать, лечить и госпитализировать украинцев от коронавируса Covid-19.
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С 1 апреля 2020 местные бюджеты получат субвенции для поддержки учреждений здравоохранения.
Такое решение, по инициативе Министра здравоохранения Украины Ильи Емца, принято на заседании правительства 25 марта, сообщает пресс-служба МОЗ.
— Это важный шаг, который позволит обеспечить непрерывность предоставления необходимых медицинских услуг украинцам в условиях трансформации системы здравоохранения Украины, - подчеркнул Илья Емец.
Согласно документу, предусматривается выделение 651,4 миллиона - на обеспечение лечения больных сахарным и несахарным диабетом во 2-м и 3-м кварталах, 173 миллиона на содержание региональных центров общественного здоровья, 905,8 миллионов - на финансовую поддержку отдельных учреждений здравоохранения вторичного и третичного уровня, заключивших договоры с НСЗУ, а также 1,5 миллиарда на финансирование домов ребенка, учреждений службы крови, МСЭК, бюро судмедэкспертизы, баз спецмедснабжения, проведение судебно-психиатрической экспертизы, патолого-анатомических бюро и учреждений оказания психиатрической помощи.
Также, согласно постановлению, Министерство здравоохранения совместно с Национальной службой здоровья Украины должны в течение трех месяцев провести анализ реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания и предоставить Кабинету Министров Украины предложения по их совершенствованию
Ранее сообщалось, что Кабмин распорядился принудительно обследовать, лечить и госпитализировать украинцев от коронавируса Covid-19.