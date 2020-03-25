Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко ожидает от Антимонопольного комитета Украины начала расследования по фактам необоснованного завышения цен на продукты первой необходимости, что могло стать результатом сговора крупных оптовиков.

Об этом он написал на странице в Facebook.

«Передал главе Антимонопольного комитета Юрию Терентьеву аналитическую информацию об оптовых компаниях, которые позволяют себе резко и необоснованно повышать цены на продукты питания и овощи составляющие основу продуктовой корзины простых Украинцев», — написал Антон Геращенко.

Замминистра подчеркнул, что в Украине достаточно запасов зерна, круп, сахара для того, чтобы несколько месяцев обеспечивать пропитание украинцев.

«Ожидаю начала антимонопольных расследований АМКУ по фактам резкого, необоснованного завышения цен на продукты первой необходимости, что могло стать результатом сговора крупных оптовиков. Публикую аналитику по завышению цен для того чтоб СМИ и общество могло контролировать ход и результаты расследования», — добавил он.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно повышения цен на продовольственные товары первой необходимости.