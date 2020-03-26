Национальный банк Украины на четверг, 26 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,96 гривен за доллар, то есть гривна, после укрепления к доллару днем ранее на 34 копейки, снова упала на 19 копеек.

Об этом сообщает Униан.

Официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 30,27 гривен за евро, что на 16 копеек ниже предыдущего показателя. Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева в среду составила 28,25 гривен за доллар, а стоимость евро - 30,50 гривен.

На украинском валютном рынке две недели наблюдался повышенный спрос на валюту, вызванный ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса, однако уже под конец прошлой недели ажиотаж на валютном рынке начал падать, так как украинцы продали валюты больше, чем купили.

В НБУ заявили, что не будут вводить ограничения на валютном рынке Украины и продолжат сглаживать чрезмерные колебания посредством продажи валюты из резервов. На позапрошлой неделе регулятор потратил на поддержку гривни 981,6 млн долл., а на минувшей – более 1 миллиарда долларов, однако 24 марта НБУ впервые за две недели не проводил интервенций по продаже валюты для сглаживания колебаний. По информации НБУ, текущий объем резервов превышает 24 миллиарда долларов.

В 2019 году Нацбанк пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 7,9 миллиардов долларов.

Напомни м, объемы продаж валюты из золотовалютных резервов Украины для сдерживания девальвации гривны 23 марта составили $50 миллионов. Это в 4-5 раз меньше, чем Нацбанк «сжигал» ежедневно в течение последних двух недель.