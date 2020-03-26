Национальный банк получил партию наличных долларов из-за рубежа, необходимых для подкрепления касс банков.

Об этом сообщает Укринформ.

— Есть хорошие новости и для наличного рынка. Национальный банк, наконец, получил из-за границы партию наличных долларв США, необходимых для подкрепления касс банков. Сегодня мы провели операцию по обмену этих наличных на безналичную валюту банков. Участие в этой операции приняли 11 из 14 банков, которые имеют статус системно важных. Предложенный нами объем наличной валюты составил 130 миллионов долларов США и был полностью выкуплен банками, - говорится в сообщении.

Сейчас ждем вторую партию наличных долларов.

— Мы продолжим проводить операции по обмену наличных на безналичную валюту, чтобы банки могли бесперебойно удовлетворять спрос своих клиентов на снятие наличных в долларах или евро. Впрочем, также рекомендуем гражданам ограничивать операции с наличными и при необходимости проводить все операции онлайн и с помощью платежных карточек. это современнее и безопаснее, - акцентировали в регуляторе.

Второй день подряд (25 марта - прим.) Национальный банк не проводит интервенций по продаже валюты. Межбанковский рынок балансируется без нашего участия - на уровнях, близких к 28 грн за доллар США.

Напомним, что Национальный банк Украины на четверг, 26 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,96 гривен за доллар, то есть гривна, после укрепления к доллару днем ранее на 34 копейки, снова упала на 19 копеек.