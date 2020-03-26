Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить почти 45 миллионов гривен на текущий мелкий ремонт дороги «Казанка — Снигиревка — Антоновка».

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, САД 24 марта объявила тендер на текущий мелкий ремонт автомобильной дороги общего пользования госзначения Р-81 «Казанка — Снигиревка — Антоновка» на участках дороги км 62 + 134 - км 97 + 585.

Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2021 года.

Отмечается, что подрядчик должен заняться холодным фрезерованием асфальтобетонного покрытия на площади 16 тысяч 500м2, разрабатывать грунт с погрузкой на автомобили объемом 6 тысяч 630 м2, проводить устройство выравнивающих слоев основания, проводить ремонтных работ дорожной одежды на площади 22 тысяч 100 м2 и проводить прочие работы.

Напомним, что САД Николаевщины собирается потратить 150 миллионов на ремонт дороги «Одесса — Вознесенск — Новый Буг».