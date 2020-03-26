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Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить почти 45 миллионов гривен на текущий мелкий ремонт дороги «Казанка — Снигиревка — Антоновка».
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Согласно данным ресурса, САД 24 марта объявила тендер на текущий мелкий ремонт автомобильной дороги общего пользования госзначения Р-81 «Казанка — Снигиревка — Антоновка» на участках дороги км 62 + 134 - км 97 + 585.
Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2021 года.
Отмечается, что подрядчик должен заняться холодным фрезерованием асфальтобетонного покрытия на площади 16 тысяч 500м2, разрабатывать грунт с погрузкой на автомобили объемом 6 тысяч 630 м2, проводить устройство выравнивающих слоев основания, проводить ремонтных работ дорожной одежды на площади 22 тысяч 100 м2 и проводить прочие работы.
Напомним, что САД Николаевщины собирается потратить 150 миллионов на ремонт дороги «Одесса — Вознесенск — Новый Буг».
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Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить почти 45 миллионов гривен на текущий мелкий ремонт дороги «Казанка — Снигиревка — Антоновка».
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Согласно данным ресурса, САД 24 марта объявила тендер на текущий мелкий ремонт автомобильной дороги общего пользования госзначения Р-81 «Казанка — Снигиревка — Антоновка» на участках дороги км 62 + 134 - км 97 + 585.
Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2021 года.
Отмечается, что подрядчик должен заняться холодным фрезерованием асфальтобетонного покрытия на площади 16 тысяч 500м2, разрабатывать грунт с погрузкой на автомобили объемом 6 тысяч 630 м2, проводить устройство выравнивающих слоев основания, проводить ремонтных работ дорожной одежды на площади 22 тысяч 100 м2 и проводить прочие работы.
Напомним, что САД Николаевщины собирается потратить 150 миллионов на ремонт дороги «Одесса — Вознесенск — Новый Буг».