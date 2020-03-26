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Из-за введения карантина и ряда ограничений, в частности на деятельность бизнеса, в Украине по итогам 2020 года валовый внутренний продукт может снизиться на 4-9%.
Такие оценки приводит «Европейская бизнес-ассоциация», пишет hromadske.
— По предварительным оценкам, базовым прогнозом последствий карантина является сокращение ВВП страны на 4%, а при менее оптимистичном сценарии падение может составить до 9%, - сообщают там.
«Европейская бизнес-ассоциация» призывает правительство принимать взвешенные и конструктивные меры по противодействию распространению коронавируса, ведь непродуманные действия могут привести к потере «сотен тысяч рабочих мест».
— Стоимость остановки экономики через несколько месяцев может иметь разрушительные последствия для всего населения, по оценкам экспертов, даже хуже, чем сама пандемия, и потребуются годы, чтобы ее восстановить, - отмечают в ассоциации.
Напомним, что Украина входит в мировой экономический кризис, который вызван распространением коронавируса в мире.
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Из-за введения карантина и ряда ограничений, в частности на деятельность бизнеса, в Украине по итогам 2020 года валовый внутренний продукт может снизиться на 4-9%.
Такие оценки приводит «Европейская бизнес-ассоциация», пишет hromadske.
— По предварительным оценкам, базовым прогнозом последствий карантина является сокращение ВВП страны на 4%, а при менее оптимистичном сценарии падение может составить до 9%, - сообщают там.
«Европейская бизнес-ассоциация» призывает правительство принимать взвешенные и конструктивные меры по противодействию распространению коронавируса, ведь непродуманные действия могут привести к потере «сотен тысяч рабочих мест».
— Стоимость остановки экономики через несколько месяцев может иметь разрушительные последствия для всего населения, по оценкам экспертов, даже хуже, чем сама пандемия, и потребуются годы, чтобы ее восстановить, - отмечают в ассоциации.
Напомним, что Украина входит в мировой экономический кризис, который вызван распространением коронавируса в мире.