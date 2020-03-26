Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не допустить рост цен на продукты питания и применять жесткие меры в отношении спекулянтов.

Об этом он рассказал в традиционном видеообращении.

«Мы понимаем первоочередные потребности всех регионов и круглосуточно работаем, чтобы их обеспечить. Соответствующие задачи обрабатывает Кабинет министров. Часть решений уже принята на предыдущих заседаниях, другая — будет решена сегодня», — сказал Владимир Зеленский.

Президент также добавил, что власть сделает всё, чтобы не допустить роста цен на продукты и товары первой необходимости в регионах.

«Поскольку призывы к совести некоторых продавцов не помогли, будет пакет жестких мер, который испортит планы всем спекулянтам», — сказал он.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что лабораториям в регионах распределили реагенты для проведения ПЦР-тестов на местах. Также он сообщил, что уже запущено производство защитных костюмов и в области будет передано около 5 миллионов перчаток.