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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не допустить рост цен на продукты питания и применять жесткие меры в отношении спекулянтов.
Об этом он рассказал в традиционном видеообращении.
«Мы понимаем первоочередные потребности всех регионов и круглосуточно работаем, чтобы их обеспечить. Соответствующие задачи обрабатывает Кабинет министров. Часть решений уже принята на предыдущих заседаниях, другая — будет решена сегодня», — сказал Владимир Зеленский.
Президент также добавил, что власть сделает всё, чтобы не допустить роста цен на продукты и товары первой необходимости в регионах.
«Поскольку призывы к совести некоторых продавцов не помогли, будет пакет жестких мер, который испортит планы всем спекулянтам», — сказал он.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что лабораториям в регионах распределили реагенты для проведения ПЦР-тестов на местах. Также он сообщил, что уже запущено производство защитных костюмов и в области будет передано около 5 миллионов перчаток.
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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не допустить рост цен на продукты питания и применять жесткие меры в отношении спекулянтов.
Об этом он рассказал в традиционном видеообращении.
«Мы понимаем первоочередные потребности всех регионов и круглосуточно работаем, чтобы их обеспечить. Соответствующие задачи обрабатывает Кабинет министров. Часть решений уже принята на предыдущих заседаниях, другая — будет решена сегодня», — сказал Владимир Зеленский.
Президент также добавил, что власть сделает всё, чтобы не допустить роста цен на продукты и товары первой необходимости в регионах.
«Поскольку призывы к совести некоторых продавцов не помогли, будет пакет жестких мер, который испортит планы всем спекулянтам», — сказал он.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что лабораториям в регионах распределили реагенты для проведения ПЦР-тестов на местах. Также он сообщил, что уже запущено производство защитных костюмов и в области будет передано около 5 миллионов перчаток.