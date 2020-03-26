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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лабораториям в регионах распределили реагенты для проведения ПЦР-тестов на местах. Также он сообщил, что уже запущено производство защитных костюмов и в области будет передано около 5 миллионов перчаток.
Об этом он сказал в своем традиционном видеообращении.
«Запущено производство многоразовых защитных костюмов, и уже через трое суток будет готова первая партия. Сегодня в регионы Украины отправляется 10 тысяч защитных респираторов. Нами найдено более 5 миллионов одноразовых перчаток. Ночью их доставят в области, вместе с необходимыми расходными материалами для аппаратов ИВЛ и другого медицинского оборудования», — сказал он.
Владимир Зеленский добавил, что лучшие украинские вирусологи консультируют коллег из областных лабораторий, как в видеорежиме, так и непосредственно отправляясь в регионы.
Напомним, ранее Николаев получил от Министрества здравоохранения 5000 быстрых тестов на коронавирус, 1200 наборов ПЦР-анализа.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лабораториям в регионах распределили реагенты для проведения ПЦР-тестов на местах. Также он сообщил, что уже запущено производство защитных костюмов и в области будет передано около 5 миллионов перчаток.
Об этом он сказал в своем традиционном видеообращении.
«Запущено производство многоразовых защитных костюмов, и уже через трое суток будет готова первая партия. Сегодня в регионы Украины отправляется 10 тысяч защитных респираторов. Нами найдено более 5 миллионов одноразовых перчаток. Ночью их доставят в области, вместе с необходимыми расходными материалами для аппаратов ИВЛ и другого медицинского оборудования», — сказал он.
Владимир Зеленский добавил, что лучшие украинские вирусологи консультируют коллег из областных лабораторий, как в видеорежиме, так и непосредственно отправляясь в регионы.
Напомним, ранее Николаев получил от Министрества здравоохранения 5000 быстрых тестов на коронавирус, 1200 наборов ПЦР-анализа.