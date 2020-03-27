Владелец и президент DCH Александр Ярославский закупил и везет в Украину еще 100 тысяч ПЦР-тестов и 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) общей стоимостью $2 миллиона.

Об этом он рассказал в программе 24 канала «Гуд найт Юкрейн» передает РБК-Украина.

— Я взял в эфир с собой дочь, и хочу сказать, что я всей семьей здесь в Украине, с харьковчанами и украинцами. Мы победим этот коронавирус - у меня нет сомнений, — сказал Александр Ярославский.

Как известно, заявление о выделении $2 млн на борьбу с эпидемией Ярославский сделал по итогам совещания президента Украины Владимира Зеленского с крупным бизнесом 16 марта в Офисе президента.

— К кому обращаться президенту как не к нам? Тем, кто 30 лет в Украине занимается бизнесом, тем кто понимает ситуацию, тем кто могут организовать. Я очень рад и горжусь тем, что он обратился, — отметил Александр Ярославский.

Бизнесмен также поблагодарил Владимира Зеленского за то, что он принял Джека Ма у себя, когда тот находился в Украине.

В то же время Ярославский выразил свою признательность всем, кто принял участие в закупке по прямым договорам товаров медназначения для потребностей Харьковской области.

После организованной бизнесменом 19 марта в Kharkiv Palace встречи лидеров харьковского бизнеса и общественной жизни, Харьков и Харьковская область получили еще дополнительно $2,2 миллиона на борьбу с эпидемией.

— Всем низкий поклон и благодарность. Огромное спасибо всем, кто быстро организовался: это и Алексей Кучер, и Геннадий Кернес. Все встали в один строй и поняли, что есть единый враг. Я хочу сказать харьковчанам, что они под надежной защитой, — добавил Александр Ярославский.

Помимо харьковских дел Александр Ярославский высказался и по поводу новостей из Киева о том, что в столичных медицинских заведениях пытались создавать VIP-палаты.

— В Киеве просто есть VIP-клиенты. У нас в Харькове нет VIP-клиентов и нам не нужны VIP-палаты, — сказал Александр Ярославский , отвечая на вопрос не предпринимались ли похожие попытки создать особые условия для особых пациентов в его родном городе.

Стоит отметить, что в пресс-службе DCH уточнили, что $850 тысяч за ПЦР-тесты Ярославский перечислил поставщику вчера, а $1,15 миллионов за ИВЛ - сегодня.

Сообщается, что ИВЛ приобретены у немецкой компании, специализирующаяся исключительно на производстве аппаратов принудительной вентиляции легких. Оборудование будет в украинских больницах уже примерно через 10 дней.

Напомним, ранее стало известно, что компания «Нибулон» и торговый центр «Эпицентр» закупят для больниц Николаева более 15 аппаратов искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты – маски и дезинфицирующие жидкости.