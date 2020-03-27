Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о значительном прогрессе в переговорах о новой программе расширенного финансирования (EFF) для Украины.

Об этом говорится с ее официальном заявлении, размещенном на сайте МВФ.

Она также назвала условия, при которых ранее обусловленное финансирование на сумму $5,5 млрд может быть увеличено.

— Принятие законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также относительно земельной реформы позволило бы быстро продвинуться вперед и завершить работу над параметрами нового договора, с доступом к большим ресурсам, чем предполагалось ранее, — подчеркнула Кристалина Георгиева.

Напомним, Кабинет министров Украины зарегистрировал в парламенте проект закона об изменениях в банковское законодательство относительно обанкротившихся и национализированных банков. Принятие этого законопроекта — одно из ключевых требований Международного валютного фонда, из-за невыполнения которого Украина до сих пор не получила новую кредитную программу на 5,5 миллиардов долларов.