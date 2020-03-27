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В Николаевской области прокуратура через суд требует вернуть в госсобственность землю площадью 50 гектаров стоимостью 1,5 миллионов гривен, которую школа незаконно передала в пользование частному предприятию.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
Первомайская местная прокуратура выявлен факт незаконного использования земельного участка госформы собственности площадью 50 гектаров стоимостью 1,5 миллионов гривен частным предприятием.
Установлено, что в соответствии с Государственным актом Лукашевский учебно-воспитательный комплекс «Детский сад - общеобразовательная школа I - III ступеней» в 1995 году в постоянное пользование получил земельный участок.
При отсутствии достаточных полномочий в 2015 году школа заключила с частным предприятием ПВКП «Троя» сделку, на основании которой предприниматель получил в пользование землю государственной формы собственности, которую самостоятельно обрабатывает в течение почти 5 лет и получает прибыль.
С целью устранения выявленных нарушений, руководитель местной прокуратуры предъявил иск в интересах государства в лице ГУ Госгеокадастра в Николаевской области о признании недействительным договора о совместной деятельности и потребовал подрядчика вернуть учебному заведению землю.
Постановлением хозяйственного суда Николаевской области открыто производство по делу и назначено подготовительное заседание на 8 апреля 2020.
Напомним, что в Николаеве суд отправил в тюрьму на 6 лет мужчину, который трижды пытался изнасиловать женщин.
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В Николаевской области прокуратура через суд требует вернуть в госсобственность землю площадью 50 гектаров стоимостью 1,5 миллионов гривен, которую школа незаконно передала в пользование частному предприятию.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
Первомайская местная прокуратура выявлен факт незаконного использования земельного участка госформы собственности площадью 50 гектаров стоимостью 1,5 миллионов гривен частным предприятием.
Установлено, что в соответствии с Государственным актом Лукашевский учебно-воспитательный комплекс «Детский сад - общеобразовательная школа I - III ступеней» в 1995 году в постоянное пользование получил земельный участок.
При отсутствии достаточных полномочий в 2015 году школа заключила с частным предприятием ПВКП «Троя» сделку, на основании которой предприниматель получил в пользование землю государственной формы собственности, которую самостоятельно обрабатывает в течение почти 5 лет и получает прибыль.
С целью устранения выявленных нарушений, руководитель местной прокуратуры предъявил иск в интересах государства в лице ГУ Госгеокадастра в Николаевской области о признании недействительным договора о совместной деятельности и потребовал подрядчика вернуть учебному заведению землю.
Постановлением хозяйственного суда Николаевской области открыто производство по делу и назначено подготовительное заседание на 8 апреля 2020.
Напомним, что в Николаеве суд отправил в тюрьму на 6 лет мужчину, который трижды пытался изнасиловать женщин.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль