В Николаевской области прокуратура через суд требует вернуть в госсобственность землю площадью 50 гектаров стоимостью 1,5 миллионов гривен, которую школа незаконно передала в пользование частному предприятию.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Первомайская местная прокуратура выявлен факт незаконного использования земельного участка госформы собственности площадью 50 гектаров стоимостью 1,5 миллионов гривен частным предприятием.

Установлено, что в соответствии с Государственным актом Лукашевский учебно-воспитательный комплекс «Детский сад - общеобразовательная школа I - III ступеней» в 1995 году в постоянное пользование получил земельный участок.

При отсутствии достаточных полномочий в 2015 году школа заключила с частным предприятием ПВКП «Троя» сделку, на основании которой предприниматель получил в пользование землю государственной формы собственности, которую самостоятельно обрабатывает в течение почти 5 лет и получает прибыль.

С целью устранения выявленных нарушений, руководитель местной прокуратуры предъявил иск в интересах государства в лице ГУ Госгеокадастра в Николаевской области о признании недействительным договора о совместной деятельности и потребовал подрядчика вернуть учебному заведению землю.

Постановлением хозяйственного суда Николаевской области открыто производство по делу и назначено подготовительное заседание на 8 апреля 2020.

Напомним, что в Николаеве суд отправил в тюрьму на 6 лет мужчину, который трижды пытался изнасиловать женщин.