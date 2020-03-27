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В Николаеве суд отправил в тюрьму на 6 лет мужчину, который трижды пытался изнасиловать женщин.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
«Николаевской местной прокуратурой № 1 в суде доказана вина 32-летнего жителя Николаевской области в совершении трех попыток изнасилования женщин на территории микрорайона «Соляные» в Николаеве. По данным следствия, злоумышленник, на протяжении декабря 2018 года, совершил три незаконченных покушения на изнасилование трех местных жительниц, применяя при этом насилие и угрожая женщинам», - сказано в сообщении.
Действия злоумышленника квалифицированы по части 3 статьи 15, части 1 статьи 152, части 3 статьи 15, части 2 статьи 152 УК Украины (незаконченное покушение на изнасилование, то есть половое сношение с применением физического насилия и угрозы его применения и неоконченное покушение на изнасилование, то есть половое сношение с применением физического насилия и угрозы его применения, совершенное повторно).
Центральным районным судом Николаева поддержана позиция местной прокуратуры - мужчина признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.
Напомним, николаевские правоохранители задержали 32-летнего ранее судимого мужчину, который изнасиловал женщину.
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В Николаеве суд отправил в тюрьму на 6 лет мужчину, который трижды пытался изнасиловать женщин.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
«Николаевской местной прокуратурой № 1 в суде доказана вина 32-летнего жителя Николаевской области в совершении трех попыток изнасилования женщин на территории микрорайона «Соляные» в Николаеве. По данным следствия, злоумышленник, на протяжении декабря 2018 года, совершил три незаконченных покушения на изнасилование трех местных жительниц, применяя при этом насилие и угрожая женщинам», - сказано в сообщении.
Действия злоумышленника квалифицированы по части 3 статьи 15, части 1 статьи 152, части 3 статьи 15, части 2 статьи 152 УК Украины (незаконченное покушение на изнасилование, то есть половое сношение с применением физического насилия и угрозы его применения и неоконченное покушение на изнасилование, то есть половое сношение с применением физического насилия и угрозы его применения, совершенное повторно).
Центральным районным судом Николаева поддержана позиция местной прокуратуры - мужчина признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.
Напомним, николаевские правоохранители задержали 32-летнего ранее судимого мужчину, который изнасиловал женщину.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль