В Николаеве суд отправил в тюрьму на 6 лет мужчину, который трижды пытался изнасиловать женщин.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

«Николаевской местной прокуратурой № 1 в суде доказана вина 32-летнего жителя Николаевской области в совершении трех попыток изнасилования женщин на территории микрорайона «Соляные» в Николаеве. По данным следствия, злоумышленник, на протяжении декабря 2018 года, совершил три незаконченных покушения на изнасилование трех местных жительниц, применяя при этом насилие и угрожая женщинам», - сказано в сообщении.

Действия злоумышленника квалифицированы по части 3 статьи 15, части 1 статьи 152, части 3 статьи 15, части 2 статьи 152 УК Украины (незаконченное покушение на изнасилование, то есть половое сношение с применением физического насилия и угрозы его применения и неоконченное покушение на изнасилование, то есть половое сношение с применением физического насилия и угрозы его применения, совершенное повторно).

Центральным районным судом Николаева поддержана позиция местной прокуратуры - мужчина признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

Напомним, николаевские правоохранители задержали 32-летнего ранее судимого мужчину, который изнасиловал женщину.