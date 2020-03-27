Антимонопольный комитет Украины вызвал руководителей крупнейших сетей автозаправочных станций, чтобы те объяснили почему цены на бензин и дизтопливо снизились недостаточно вслед за снижением цен на нефть и нефтепродукты.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что еще в декабре 2019 года комитет выдал участникам рынка рекомендации пересмотреть цены на бензин и дизтопливо. Основанием для этого стало то, что розничные цены на бензин не отражали снижение цен на оптовые поставки и укрепление гривни. То есть, цены на заправках были выше, чем должны быть в условиях честной конкуренции.

«Анализ полученной в рамках углубленного исследования (по результатам предоставленных в декабре рекомендаций) информации указывает на несоответствие уровня розничных цен на дизельное топливо и высокооктановые бензины объективным факторам, влияющим на их формирование. При этом, в январе-марте 2020 года наблюдается снижение как котировок на нефть и нефтепродукты на европейских рынках, так и цен крупного опта в Украине», — сказано в сообщении.

Рекомендации АМКУ направил основным участникам рынка: WOG, ОККО, UKRNAFTA, AMIC Energy, SHELL, SOCAR, UPG и GLUSCO.