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Антимонопольный комитет Украины вызвал руководителей крупнейших сетей автозаправочных станций, чтобы те объяснили почему цены на бензин и дизтопливо снизились недостаточно вслед за снижением цен на нефть и нефтепродукты.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Отмечается, что еще в декабре 2019 года комитет выдал участникам рынка рекомендации пересмотреть цены на бензин и дизтопливо. Основанием для этого стало то, что розничные цены на бензин не отражали снижение цен на оптовые поставки и укрепление гривни. То есть, цены на заправках были выше, чем должны быть в условиях честной конкуренции.
«Анализ полученной в рамках углубленного исследования (по результатам предоставленных в декабре рекомендаций) информации указывает на несоответствие уровня розничных цен на дизельное топливо и высокооктановые бензины объективным факторам, влияющим на их формирование. При этом, в январе-марте 2020 года наблюдается снижение как котировок на нефть и нефтепродукты на европейских рынках, так и цен крупного опта в Украине», — сказано в сообщении.
Рекомендации АМКУ направил основным участникам рынка: WOG, ОККО, UKRNAFTA, AMIC Energy, SHELL, SOCAR, UPG и GLUSCO.
Напомним, что Саудовская Аравия решила значительно нарастить добычу нефти и предложила клиентам значительную скидку на «черное золото».
После этого цена нефти марки Brent после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%.
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Антимонопольный комитет Украины вызвал руководителей крупнейших сетей автозаправочных станций, чтобы те объяснили почему цены на бензин и дизтопливо снизились недостаточно вслед за снижением цен на нефть и нефтепродукты.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Отмечается, что еще в декабре 2019 года комитет выдал участникам рынка рекомендации пересмотреть цены на бензин и дизтопливо. Основанием для этого стало то, что розничные цены на бензин не отражали снижение цен на оптовые поставки и укрепление гривни. То есть, цены на заправках были выше, чем должны быть в условиях честной конкуренции.
«Анализ полученной в рамках углубленного исследования (по результатам предоставленных в декабре рекомендаций) информации указывает на несоответствие уровня розничных цен на дизельное топливо и высокооктановые бензины объективным факторам, влияющим на их формирование. При этом, в январе-марте 2020 года наблюдается снижение как котировок на нефть и нефтепродукты на европейских рынках, так и цен крупного опта в Украине», — сказано в сообщении.
Рекомендации АМКУ направил основным участникам рынка: WOG, ОККО, UKRNAFTA, AMIC Energy, SHELL, SOCAR, UPG и GLUSCO.
Напомним, что Саудовская Аравия решила значительно нарастить добычу нефти и предложила клиентам значительную скидку на «черное золото».
После этого цена нефти марки Brent после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль