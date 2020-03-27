Экспорт зерновых с начала 2019-2020 маркетингового года по состоянию на 27 марта составил 45,2 миллиона тонн против 36,6 миллиона тонн на соответствующую дату 2018-2019 года.

Об этом пишут «Порты Украины» со ссылкой на данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В частности, экспорт кукурузы составил 22,763 миллиона тонн против 19,505 миллиона тонн годом ранее, пшеницы — 17,73 миллиона тонн против 13,232 миллиона тонн, ячменя — 4,279 миллиона тонн против 3,305 миллиона тонн.

Кроме того, муки экспортировано 271,5 тысячи тонн против 200,8 тысячи тонн годом ранее, в том числе пшеничной — 270 тысячи тонн против 199,9 тысячи тонн.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт зерновых в 2018-2019 МГ достиг рекордных 49,743 миллиона тонн. В том числе экспорт кукурузы составил 29,82 миллиона тонн, пшеницы — 15,57 миллиона тонн, ячменя — 3,59 миллиона тонн.

Экспорт зерновых в 2017-2018 маркетингового года составил 39,3 миллиона тонн, в 2016-2017 — 43,8 миллиона тонн.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт зерновых культур (товарная группа УКТВЭД 10) в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 годом на 36,1% — до 56,713 миллиона тонн, в денежном выражении — на 33,1%, до $9,637 миллиарда.

Напомним, в январе-феврале 2020 года объемы китайского экспорта из-за коронавируса упали на 17,2% по сравнению с январем-февралем прошлого года.