Количество безработных в Украине с начала карантина увеличилось на 500-700 тысяч человек. Общее количество безработных в стране теперь составляет до 2-2,2 миллиона человек.

Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Геннадий Чижиков в эфире Радио НВ.

Он сообщил, что, согласно официальной статистике, в Украине около 3,5 миллионов человек работают в теневом секторе. Из них в «карантинных» отраслях задействованы около 1 миллиона, и еще почти 3 миллиона человек работают официально. Таким образом, всего из-за карантина вынужденно не работают около 4 миллионов человек.

«По нашим оценкам, около 500-700 тысяч неофициально занятых с закрытием бизнесов на карантин сегодня фактически не имеют работы. Если добавить почти 1,5 миллиона безработных, то получаем количество незанятых на уровне 2-2,2 миллиона человек», — сказал Геннадий Чижиков.

Он отметил, что одним из приоритетов в стране должно быть сохранение рабочих мест и бизнеса, при этом сохранить одно рабочее место в 5 раз дешевле, чем создать новое.

Ранее сообщалось, что в условиях жесткого карантина, у 57% украинцев закончатся деньги на жизнь через четыре недели или меньше, 6,9% имеют сбережения на несколько дней, 6,3% — на полгода или больше.