В Ассоциации «Мукомолы Украины» призвали ввести временное ограничение экспорта зерновой продукции продовольственной группы с целью недопущения резкого роста цены на хлеб.

Об этом говорится в обращении Всеукраинской ассоциации пекарей Владимира Череды и председателя ассоциации «Мукомолы Украины» Родиона Рыбчинского, к президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает Agravery.

«Учитывая распространение в мире пандемии вируса Covid-19, экономику Украины ожидают непростые времена. Изменение и усложнение логистических маршрутов, повышенная волатильность мировых рынков и повышенный спрос на продукты питания, учитывая введенные во всем мире карантинные меры, уже начинают негативно отражаться на украинских компаниях, работающих в секторе поставок продовольственных товаров», — говорится в документе.

Хлебопекари отмечают, что принятие ряда шагов по минимизации социальных контактов и усиления карантинных мероприятий, стало причиной закрытия некоторых предприятий, увольнения работников или их выход в внеплановые отпуска за свой счет. Мукомелы ожидают существенное снижение платежеспособности населения, уже в ближайшие недели это отразится на работе производителей.

«Пекарская и мукомольная отрасли в сложившейся ситуации являются одними из стратегических для обеспечения продовольственной безопасности Украины. Впрочем ряд факторов ставит под угрозу способность наших предприятий выполнять эту социально важную и необходимую функцию в это сложное время», — отмечают в ассоциации.

В частности, сложилась критическая ситуация на внутреннем рынке зерна. Из-за роста спроса на внешних рынках и из-за сезонных факторов увеличиваются цены на продовольственную пшеницу.

К примеру, только за последние десять дней средняя цена на пшеницу второго и третьего класса выросла на 400-500 гривен за тонну. Такое подорожание уже в ближайшем будущем приведет к росту цены на муку всех сортов на 500-600 гривен за тонну.

Поскольку мука в себестоимости хлеба составляет более 40%, то и повышение цены на этот товар первой необходимости для граждан на 15-20% является почти свершившимся фактом.

«Мы стараемся максимально оптимизировать производственные процессы, чтобы рост не был резким и болезненным для потребителей. Мы также осознаем политическое значение и социальную непопулярность решений о подорожании хлеба», — говорится в документе.

Напомним, с начала сезона экспорт зерна превысил 45 миллионов тонн. Это почти на 10 миллионов больше, чем в предыдущем маркетинговом году.