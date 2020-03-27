Мировая экономика вошла в рецессию, которая, возможно, будет хуже той, что наблюдалась в 2009 году.

Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

«Мы переоценили перспективы роста на 2020 и 2021 годы. Сейчас понятно, что мы вступили в рецессию — такую же или даже хуже, чем в 2009 году», — сказла она.

Кристалина Георгиева отметила, что МВФ получил большое количество запросов по финансированию из-за чрезвычайных ситуаций — более 80 стран уже подали запросы, и МВФ ожидает еще большее количество.

Отмечается, что 26 марта Исполнительный совет организации утвердил первый из этих экстренных запросов и провел рекордно быструю выплату для Кыргызской Республики.

По словам главы фонда, восстановление роста экономики может произойти в 2021 году, если каждой стране получится локализировать коронавирус.

«Мы также видим широкий спектр проблем на развивающихся рынках, — распространение вируса, отток капитала и ценовой шок для экспортеров товаров», — отметила Кристалина Георгиева.

Экономика развивающихся стран страдает из-за уменьшения спроса на туризм и промышленные товары, которые ранее обеспечивали потоки валюты в эти страны.

Напомним, по итогам 2019 года Украина поднялась на 13 позиций в рейтинге экономической свободы и заняла 134 место из 180.