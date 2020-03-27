|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:40
|Заход солнца:
|18:14
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:44
|Заход солнца:
|18:22
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.8 грн
|28.5 грн
|EUR
|30.45 грн
|31.35 грн
Мировая экономика вошла в рецессию, которая, возможно, будет хуже той, что наблюдалась в 2009 году.
Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
«Мы переоценили перспективы роста на 2020 и 2021 годы. Сейчас понятно, что мы вступили в рецессию — такую же или даже хуже, чем в 2009 году», — сказла она.
Кристалина Георгиева отметила, что МВФ получил большое количество запросов по финансированию из-за чрезвычайных ситуаций — более 80 стран уже подали запросы, и МВФ ожидает еще большее количество.
Отмечается, что 26 марта Исполнительный совет организации утвердил первый из этих экстренных запросов и провел рекордно быструю выплату для Кыргызской Республики.
По словам главы фонда, восстановление роста экономики может произойти в 2021 году, если каждой стране получится локализировать коронавирус.
«Мы также видим широкий спектр проблем на развивающихся рынках, — распространение вируса, отток капитала и ценовой шок для экспортеров товаров», — отметила Кристалина Георгиева.
Экономика развивающихся стран страдает из-за уменьшения спроса на туризм и промышленные товары, которые ранее обеспечивали потоки валюты в эти страны.
Напомним, по итогам 2019 года Украина поднялась на 13 позиций в рейтинге экономической свободы и заняла 134 место из 180.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль
Мировая экономика вошла в рецессию, которая, возможно, будет хуже той, что наблюдалась в 2009 году.
Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
«Мы переоценили перспективы роста на 2020 и 2021 годы. Сейчас понятно, что мы вступили в рецессию — такую же или даже хуже, чем в 2009 году», — сказла она.
Кристалина Георгиева отметила, что МВФ получил большое количество запросов по финансированию из-за чрезвычайных ситуаций — более 80 стран уже подали запросы, и МВФ ожидает еще большее количество.
Отмечается, что 26 марта Исполнительный совет организации утвердил первый из этих экстренных запросов и провел рекордно быструю выплату для Кыргызской Республики.
По словам главы фонда, восстановление роста экономики может произойти в 2021 году, если каждой стране получится локализировать коронавирус.
«Мы также видим широкий спектр проблем на развивающихся рынках, — распространение вируса, отток капитала и ценовой шок для экспортеров товаров», — отметила Кристалина Георгиева.
Экономика развивающихся стран страдает из-за уменьшения спроса на туризм и промышленные товары, которые ранее обеспечивали потоки валюты в эти страны.
Напомним, по итогам 2019 года Украина поднялась на 13 позиций в рейтинге экономической свободы и заняла 134 место из 180.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль