Исследовательские центры, экономисты и финансовые аналитики выступили с заявлением против объявления дефолта в Украине.

Об этом сообщает «Экономическая правда».

«В некоторых средах обсуждается возможность объявить стихийный дефолт, то есть отказаться платить по долгам государства. Мы отмечаем резко негативные последствия таких публичных дискуссий и реализации такого шага для имиджа государства в мире, благосостояния граждан Украины и, соответственно, отношения граждан к власти», — говорится в заявлении.

Эксперты отмечают, что предотвратить банкротство возможно, если в сложный период максимально использовать средства из программы МВФ, привлечь бюджетное финансирование от ЕС, Всемирного банка, а также по возможности провести переговоры о новой кредитной гарантии от США.

В заявлении акцентировлаи внимание на том, что при объявлении дефолта долг никуда не исчезает, дефолт политически невозможно объявить по всем внешним обязательствам, он не «высвободит деньги» в бюджете на другие цели и притормозит восстановление экономики.

«При объявлении дефолта долг никуда не исчезает. Должник не может просто взять и сам себе «простить» долги. Объявляя дефолт, он просто признает, что не способен платить, но дальше все равно вынужден договариваться с кредиторами об отсрочке или частичном списание долга», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что Украине осталось погасить в 2020 году 3,8 миллиарда долларов внешних долгов.

Из этой суммы только 1,3 миллиарда является долгом перед частными заемщиками — неуплата за ним не будет иметь политических последствий. А вот остальные долги — это обязательства перед официальными кредиторами, включая 1 миллиард обязательств под гарантию правительства США.

Если просто отказаться платить, отношения со всеми международными партнерами будет разрушено, и Украина окажется в международной изоляции — в условиях распространения коронавируса, войны на востоке и глобального экономического кризиса.

При этом против Украины даже могут ввести санкции.

Также дефолт не «высвободит деньги» в бюджете на другие цели. Плановый дефицит бюджета на 2020 год составляет 96 миллиардов гривен.

Учитывая высокий риск неполучения 12 миллиардов гривен от приватизации, их можно было бы также заменить заимствованиями, если сохранить доступ к заимствованиям. Однако в случае дефолта этих денег не будет где взять.

Если Украина теоретически откажется платить проценты по всем внешним долгам (что невозможно), в бюджете все равно останется «дыра» в сумме 50 миллиардов.

«Если правительство объявит дефолт, ни один частный банк или фонд не предоставит ему кредитов. Единственным источником финансирования останется огромная эмиссия гривны Нацбанком. Она приведет к неконтролируемой инфляции и девальвации, что обязательно повлечет массовое недовольство населения», — отмечают эксперты.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию, которая, возможно, будет хуже той, что наблюдалась в 2009 году.