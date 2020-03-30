Соответствующее предложение содержится в проекте закона об изменениях в государственный бюджет на 2020 год, передаёт Громадське.

Отмечается, что 1,6 миллиардов гривен официально направлены на реструктуризацию угольной отрасли. На самом деле средства пойдут на выплату заработных плат шахтерам.

1,6 миллиардов гривен увеличенных выплат шахтерам — это сумма, аналогичная уменьшению расходов на Фонд энергоэффективности, которую предлагает правительство в изменениях в бюджет.

Кроме увеличения расходов шахтерам правительство также планирует увеличить выплаты пенсионерам — всего на 19,7 миллиардов гривен ($700 миллионов). Также возрастут расходы на обслуживание государственного долга.

Все эти предложения пройдут параллельно с уменьшением доходов государственного бюджета почти на 123 миллиардов гривен ($4,36 миллиардов).

Напомним, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании парламента сегодня 30 марта, в 14:00.