Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании парламента сегодня 30 марта, в 14:00.

Об этом сообщают в пресс-службе Верховной Рады Украины.

Во время заседания депутатам предлагают проголосовать увольнение двоих министров. Кабмин покидают министр здравохранения Илья Емец, министр финансов Игорь Уманский, на их места предлагают назначить Максима Степанова и Сергея Марченко. Кроме этого с повестки дня сняли рассмотрение закона о земле и законопроект о банках.

Также, депутаты рассмотрят изменения в Уголовный кодекс относительно криминализации за вывоз и пересылку через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения и в Уголовный процессуальный кодекс относительно судебного производства на период карантина.

Кроме этого на рассмотрение парламентариям предлагают несколько законопроектив для дальнейшего противодействия распространению коронавирусной инфекции и преодоления вызванных этим последствий. Речь идет и о рассмотрении соответствующих изменений в государственный бюджет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал политические партии, которые получают государственное финансирование в 2020 году, вслед за «Слугой народа» отдать эти средства на нужды украинских врачей.