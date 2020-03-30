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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании парламента сегодня 30 марта, в 14:00.
Об этом сообщают в пресс-службе Верховной Рады Украины.
Во время заседания депутатам предлагают проголосовать увольнение двоих министров. Кабмин покидают министр здравохранения Илья Емец, министр финансов Игорь Уманский, на их места предлагают назначить Максима Степанова и Сергея Марченко. Кроме этого с повестки дня сняли рассмотрение закона о земле и законопроект о банках.
Также, депутаты рассмотрят изменения в Уголовный кодекс относительно криминализации за вывоз и пересылку через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения и в Уголовный процессуальный кодекс относительно судебного производства на период карантина.
Кроме этого на рассмотрение парламентариям предлагают несколько законопроектив для дальнейшего противодействия распространению коронавирусной инфекции и преодоления вызванных этим последствий. Речь идет и о рассмотрении соответствующих изменений в государственный бюджет.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал политические партии, которые получают государственное финансирование в 2020 году, вслед за «Слугой народа» отдать эти средства на нужды украинских врачей.
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании парламента сегодня 30 марта, в 14:00.
Об этом сообщают в пресс-службе Верховной Рады Украины.
Во время заседания депутатам предлагают проголосовать увольнение двоих министров. Кабмин покидают министр здравохранения Илья Емец, министр финансов Игорь Уманский, на их места предлагают назначить Максима Степанова и Сергея Марченко. Кроме этого с повестки дня сняли рассмотрение закона о земле и законопроект о банках.
Также, депутаты рассмотрят изменения в Уголовный кодекс относительно криминализации за вывоз и пересылку через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения и в Уголовный процессуальный кодекс относительно судебного производства на период карантина.
Кроме этого на рассмотрение парламентариям предлагают несколько законопроектив для дальнейшего противодействия распространению коронавирусной инфекции и преодоления вызванных этим последствий. Речь идет и о рассмотрении соответствующих изменений в государственный бюджет.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал политические партии, которые получают государственное финансирование в 2020 году, вслед за «Слугой народа» отдать эти средства на нужды украинских врачей.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль