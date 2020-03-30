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Украина временно временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.
Об этом глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook.
Он отметил, что до стабилизации финансовых рынков проведение большой приватизации откладывется, но после окончания кризиса она продолжится.
— В условиях мирового экономического турбулентности, вызванной эпидемией COVID-19, пока принимаем решение воздержаться от выставления на приватизационные аукционы объекты большой приватизации и государственные предприятия до стабилизации ситуации на финансовых рынках. Подготовка предприятий к привлечению инвесторов продолжается. Проводятся аудиты и разработка маркетинговых материалов для быстрого выставления на аукционы объектов сразу после преодоления кризиса, - отметил Дмитрий Сенниченко.
Также глава Фонда добавил, что малая приватизация будет продолжена.
— Во время недоверия к мировым валютам и волaтильности на финансовых рынках приватизация небольших объектов недвижимости - это возможность для простых украинцев сохранить сбережения и одновременно сделать инвестицию в свою страну, – написал Дмитрий Сенниченко.
Отметим, что перерыв в большой приватизации будет предусмотрен соответствующими нормами законодательства.
Напомним, что за год каденции президент Украины Владимир Зеленский выполнил только два предвыборных обещания из девяти заявленных в большом предвыборном интервью на одном из украинских телеканалов.
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Украина временно временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.
Об этом глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook.
Он отметил, что до стабилизации финансовых рынков проведение большой приватизации откладывется, но после окончания кризиса она продолжится.
— В условиях мирового экономического турбулентности, вызванной эпидемией COVID-19, пока принимаем решение воздержаться от выставления на приватизационные аукционы объекты большой приватизации и государственные предприятия до стабилизации ситуации на финансовых рынках. Подготовка предприятий к привлечению инвесторов продолжается. Проводятся аудиты и разработка маркетинговых материалов для быстрого выставления на аукционы объектов сразу после преодоления кризиса, - отметил Дмитрий Сенниченко.
Также глава Фонда добавил, что малая приватизация будет продолжена.
— Во время недоверия к мировым валютам и волaтильности на финансовых рынках приватизация небольших объектов недвижимости - это возможность для простых украинцев сохранить сбережения и одновременно сделать инвестицию в свою страну, – написал Дмитрий Сенниченко.
Отметим, что перерыв в большой приватизации будет предусмотрен соответствующими нормами законодательства.
Напомним, что за год каденции президент Украины Владимир Зеленский выполнил только два предвыборных обещания из девяти заявленных в большом предвыборном интервью на одном из украинских телеканалов.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа