Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала за проект Закона, который позволил изготавливать дезинфицирующее средство для антисептиков на базе заводов госпредприятия «Укрспирт».

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В компании отметили, что для этих целей будут работать дополнительные заводы компании.

«Сегодня депутаты проголосовали за изменения в законодательство, которые позволяют заложить цену на спирт без акциза в производство дезинфицирующего средства для антисептиков», — рассказали в компании.

До 30 апреля «Укрспирт» будет производить дезинфицирующее средство на базе своих заводов.

«Процедура такова: отечественные производители предоставляют нам тару, мы производим спирт, проводим его денатурацию и изготавливаем дезинфицирующее средство (по утвержденной рецептуре). Весь процесс происходит под надзором работников Государственной налоговой службы», — отметил и. о. председателя «Укрспирта» Сергей Блескун.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник, 30 марта, на время карантина освободила нанимателей от платы за пользование арендованным имуществом.