В Сумах 1 апреля 2020 мужчину, который находился в помещении продуктового магазина без маски, оштрафовали на 17 тысяч гривен.

Об этом сообющает пресс-центр судебной власти Украины.

Согласно протоколу, вечером 30 марта, человек зашел в магазин «АТБ» без средств защиты, чем нарушил пункты решение исполнительного комитета Сумской городской объединенной территориальной общины, и совершил правонарушение предусмотренное статьей 44-3 КУоАП.

Мужчина в судебном заседании не возражал против обстоятельств, указанных в протоколе и пояснил, что находился в магазине «АТБ» без маски.

Вина мужчины подтверждается собранными материалами дела, которые были исследованы в суде.

Напомним, что украинские власти составят списки малообеспеченных категорий граждан, для оказания им финансовой помощи.