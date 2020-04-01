Такие данные по состоянию на 31 марта приводит Государственная служба статистики Украины, пишет hromadske.

В целом бюджет недополучил около 10,19 миллиарда гривен ($360 миллионов) — эта сумма эквивалентна расходам на выплату дополнительной 1000 гривен ($36,1) пенсионерам, которые получают менее 5000 ($180,5) в месяц (эти выплаты планируют сделать уже в апреле 2020 года).

Большинство недополученных средств должна обеспечить Государственная таможенная служба. Всего за март в бюджет не поступило 5,67 миллиарда гривен ($200 миллионов) таможенных платежей и налогов. Это может свидетельствовать о несоответствии реального курса доллара тому курсу, который заложили в бюджет (27 гривен за доллар) или об уменьшении объемов импорта товаров в Украину.

За первый квартал 2020 года государственный бюджет Украины недополучил 11,6% запланированных доходов или 27,59 миллиарда гривен ($1 миллиард).

Ранее в НБУ заявили, что дефицит госбюджета возрастет до 8%, но это не страшно.