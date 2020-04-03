|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:26
|Заход солнца:
|19:24
|Температура завтра:
|+16 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:29
|Заход солнца:
|19:33
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.1 грн
|27.71 грн
|EUR
|29.3 грн
|30.05 грн
В Антимонопольном комитете Украины предостерегли производителей антисептиков или дезинфицирующих средств не спекулировать на теме коронавируса и не подавать в рекламе или на этикетках своих изделий непроверенную информацию об эффективности своих товаров.
Соответствующее предупреждение АМКУ появилось на сайте учреждения.
В частности, Антимонопольный комитет предостерег производителей антисептиков от:
— Хотим подчеркнуть: министр здравоохранения во время встречи с представителями украинских фармацевтических компаний отметил, что сейчас в Украине процедура регистрации антисептических и стерилизующих средств законодательно заблокирована. По его словам, правительство только собирается упростить указанную процедуру для борьбы с коронавирусом, — сообщают в АМКУ.
За нарушение установленных оговорок Антимонопольный комитет готов штрафовать производителей на 5% размера дохода за прошлый год, ведь такие нарушения будут считать введением потребителей в заблуждение.
Напомним, что в пятницу, 3 апреля, в регионы Украины будет отправлено 2 тысячи 250 упаковок препарата Плаквенил, который применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни.
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
В Антимонопольном комитете Украины предостерегли производителей антисептиков или дезинфицирующих средств не спекулировать на теме коронавируса и не подавать в рекламе или на этикетках своих изделий непроверенную информацию об эффективности своих товаров.
Соответствующее предупреждение АМКУ появилось на сайте учреждения.
В частности, Антимонопольный комитет предостерег производителей антисептиков от:
— Хотим подчеркнуть: министр здравоохранения во время встречи с представителями украинских фармацевтических компаний отметил, что сейчас в Украине процедура регистрации антисептических и стерилизующих средств законодательно заблокирована. По его словам, правительство только собирается упростить указанную процедуру для борьбы с коронавирусом, — сообщают в АМКУ.
За нарушение установленных оговорок Антимонопольный комитет готов штрафовать производителей на 5% размера дохода за прошлый год, ведь такие нарушения будут считать введением потребителей в заблуждение.
Напомним, что в пятницу, 3 апреля, в регионы Украины будет отправлено 2 тысячи 250 упаковок препарата Плаквенил, который применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни.