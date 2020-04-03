Соответствующее предупреждение АМКУ появилось на сайте учреждения.

В частности, Антимонопольный комитет предостерег производителей антисептиков от:

использования слов, производных от слова «коронавирус», COVID и т.п. без достаточных и веских оснований;

распространения непроверенной информации о способностях антисептика влиять на вирусы;

использования недостаточного количества действующего вещества в антисептике;

распространения информации о времени эффективного действия средства;

распространения информации о том, что средство убивает определенный процент бактерий, если у производителя нет реальных доказательств этого;

продажи своих товаров без соответствующих разрешительных документов.

— Хотим подчеркнуть: министр здравоохранения во время встречи с представителями украинских фармацевтических компаний отметил, что сейчас в Украине процедура регистрации антисептических и стерилизующих средств законодательно заблокирована. По его словам, правительство только собирается упростить указанную процедуру для борьбы с коронавирусом, — сообщают в АМКУ.

За нарушение установленных оговорок Антимонопольный комитет готов штрафовать производителей на 5% размера дохода за прошлый год, ведь такие нарушения будут считать введением потребителей в заблуждение.

Напомним, что в пятницу, 3 апреля, в регионы Украины будет отправлено 2 тысячи 250 упаковок препарата Плаквенил, который применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни.