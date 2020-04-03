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Объем международных золотовалютных резервов Украины на сегодня составляет около 25 миллиардов долларов США.
Об этом на брифинге в пятницу сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий, передает УНН.
— О ситуации на валютном рынке. Мы видим, что те новости, которые были у нас в начале этой неделе, очень положительно повлияли на ситуацию. Если смотреть на динамику, которую мы имели, начиная с 10 марта, когда мы имели значительный спрос на иностранную валюту, мы увидели, что ежедневные объемы спроса на иностранную валюту увеличились более чем в два раза, - рассказал Олег Чурий.
По его словам, Национальный банк активно участвовал в торгах на межбанковском валютном рынке для того, чтобы удовлетворить весь спрос клиентов на иностранную валюту. В некоторые периоды Нацбанк продавал более 300 миллионов долларов в день, сказал он.
— В целом наши интервенции за март составили свыше 2 миллиардов долларов. Но если смотреть по году, то сальдо интервенции, то есть сколько Нацбанк продал на сегодня, составляет 1,4 миллиардов долларов. Для сравнения, в прошлом году НБУ выкупил более 8 миллиардов долларов с рынка. Резервы у нас находятся на высоком уровне. Сейчас они составляют примерно 25 миллиардов долларов. Нацбанк сглаживает колебания, - сообщил заместитель главы НБУ.
Напомним, что секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко заявил, что до конца следующей недели медучреждения получат 12 тысяч единиц многоразовых защитных костюмов для врачей.
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Объем международных золотовалютных резервов Украины на сегодня составляет около 25 миллиардов долларов США.
Об этом на брифинге в пятницу сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий, передает УНН.
— О ситуации на валютном рынке. Мы видим, что те новости, которые были у нас в начале этой неделе, очень положительно повлияли на ситуацию. Если смотреть на динамику, которую мы имели, начиная с 10 марта, когда мы имели значительный спрос на иностранную валюту, мы увидели, что ежедневные объемы спроса на иностранную валюту увеличились более чем в два раза, - рассказал Олег Чурий.
По его словам, Национальный банк активно участвовал в торгах на межбанковском валютном рынке для того, чтобы удовлетворить весь спрос клиентов на иностранную валюту. В некоторые периоды Нацбанк продавал более 300 миллионов долларов в день, сказал он.
— В целом наши интервенции за март составили свыше 2 миллиардов долларов. Но если смотреть по году, то сальдо интервенции, то есть сколько Нацбанк продал на сегодня, составляет 1,4 миллиардов долларов. Для сравнения, в прошлом году НБУ выкупил более 8 миллиардов долларов с рынка. Резервы у нас находятся на высоком уровне. Сейчас они составляют примерно 25 миллиардов долларов. Нацбанк сглаживает колебания, - сообщил заместитель главы НБУ.
Напомним, что секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко заявил, что до конца следующей недели медучреждения получат 12 тысяч единиц многоразовых защитных костюмов для врачей.