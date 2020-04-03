Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко заявил, что до конца следующей недели медучреждения получат 12 тысяч единиц многоразовых защитных костюмов для врачей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

— Дополнительно в области сегодня отгружают первую партию многократных защитных костюмов для врачей. До конца следующей недели медицинские учреждения получат 12 000 единиц такой защитной одежды, - заявил Кирилл Тимошенко.

Секретарь отметил, что сегодня ночью в Украину прибыло 100 000 тестов, и к вечеру их доставят в регионы. Он также добавил, что третьего апреля подписывается контракт по закупке реагентов, которых хватит на проведение одного миллиона тестов.

— В начале следующей недели эти реагенты отправят в региональных лабораторий, - отметил Кирилл Тимошенко.

Напомним, что сегодня 8 тысяч 538 граждан Украины, находящиеся за рубежом, настаивают на том, чтобы их как можно быстрее эвакуировали домой.