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Коммунальное предприятие «Николаевводоканал» собирается потратить почти 3,9 миллионов гривен на покупку задвижек чугунных фланцевых.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Предприятие 6 апреля объявило торги на закупку 172 задвижек чугунных фланцевых, полнопроходных с обрезиненным клином с ожидаемой стоимостью 3 миллиона 876 тысяч 512 гривен.
Подрядчик должен будет поставить задвижки до 31 декабря 2020 года. Аукцион в этих торгах назначен на 23 апреля этого года.
Ранее сообщалось, что КП «Николаевводоканал» собирается потратить почти 3,9 миллионов гривен на закупку песка.
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Коммунальное предприятие «Николаевводоканал» собирается потратить почти 3,9 миллионов гривен на покупку задвижек чугунных фланцевых.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Предприятие 6 апреля объявило торги на закупку 172 задвижек чугунных фланцевых, полнопроходных с обрезиненным клином с ожидаемой стоимостью 3 миллиона 876 тысяч 512 гривен.
Подрядчик должен будет поставить задвижки до 31 декабря 2020 года. Аукцион в этих торгах назначен на 23 апреля этого года.
Ранее сообщалось, что КП «Николаевводоканал» собирается потратить почти 3,9 миллионов гривен на закупку песка.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь