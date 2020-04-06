Коммунальное предприятие «Николаевводоканал» собирается потратить почти 3,9 миллионов гривен на покупку задвижек чугунных фланцевых.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Предприятие 6 апреля объявило торги на закупку 172 задвижек чугунных фланцевых, полнопроходных с обрезиненным клином с ожидаемой стоимостью 3 миллиона 876 тысяч 512 гривен.

Подрядчик должен будет поставить задвижки до 31 декабря 2020 года. Аукцион в этих торгах назначен на 23 апреля этого года.

Ранее сообщалось, что КП «Николаевводоканал» собирается потратить почти 3,9 миллионов гривен на закупку песка.