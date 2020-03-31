Коммунальное предприятие «Николаевводоканал» собирается потратить почти 3,9 миллионов гривен на закупку песка.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

«Николаевводоканал» 27 марта объявил тендер на закупку 9 тысяч тонн природного песка с ожидаемой стоимостью 3 миллиона 870 тысяч гривен.

Срок поставки товаров до 31 декабря 2020 года. Аукцион запланирован на 14 апреля. Песок должен быть плотный природный для строительных материалов, изделий, конструкций и работ.

Напомним, что Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета собирается потратить на содержание 5 мостов в городе до конца июня 2020 года 4 миллиона гривен.