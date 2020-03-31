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Коммунальное предприятие «Николаевводоканал» собирается потратить почти 3,9 миллионов гривен на закупку песка.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
«Николаевводоканал» 27 марта объявил тендер на закупку 9 тысяч тонн природного песка с ожидаемой стоимостью 3 миллиона 870 тысяч гривен.
Срок поставки товаров до 31 декабря 2020 года. Аукцион запланирован на 14 апреля. Песок должен быть плотный природный для строительных материалов, изделий, конструкций и работ.
Напомним, что Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета собирается потратить на содержание 5 мостов в городе до конца июня 2020 года 4 миллиона гривен.
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Коммунальное предприятие «Николаевводоканал» собирается потратить почти 3,9 миллионов гривен на закупку песка.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
«Николаевводоканал» 27 марта объявил тендер на закупку 9 тысяч тонн природного песка с ожидаемой стоимостью 3 миллиона 870 тысяч гривен.
Срок поставки товаров до 31 декабря 2020 года. Аукцион запланирован на 14 апреля. Песок должен быть плотный природный для строительных материалов, изделий, конструкций и работ.
Напомним, что Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета собирается потратить на содержание 5 мостов в городе до конца июня 2020 года 4 миллиона гривен.
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