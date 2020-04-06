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Ряд розничных сетей автозаправочных станций (АЗС) 6 апреля снизили цены бензинов и дизельного топлива (ДТ) на 0,2-1 грн/л.
Об этом пишет enkorr со ссылкой на данные «Консалтинговой группы А-95».
AMIC понизила цены на 20 коп./л: А-92 - до 22,49 грн/л, А-95 - до 23,49 грн/л, ДТ - до 22,49 грн/л. БРСМ-Нафта снизила стоимость ДТ на 40 коп./л, не пересматривая при этом цены бензинов, на 35 коп./л снизила цены сеть Chipo.
Дешевеет топливо и в региональных сетях. Укргаздобыча в Харьковской области и днепропетровская SKY снизили цены на все виды топлива на 1 грн/л.
На станциях полтавской сети Автотранс бензины подешевели на 30 коп./л: А-92 до 23,93 грн/л, А-95 - до 24,93 грн/л.
Также в пределах 10-50 коп./л снизили цены розничные сети BVS, Катрал и Mango.
Средняя розничная цена бензинов и дизельного топлива 6 апреля снизилась на 3 коп./л.
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Ряд розничных сетей автозаправочных станций (АЗС) 6 апреля снизили цены бензинов и дизельного топлива (ДТ) на 0,2-1 грн/л.
Об этом пишет enkorr со ссылкой на данные «Консалтинговой группы А-95».
AMIC понизила цены на 20 коп./л: А-92 - до 22,49 грн/л, А-95 - до 23,49 грн/л, ДТ - до 22,49 грн/л. БРСМ-Нафта снизила стоимость ДТ на 40 коп./л, не пересматривая при этом цены бензинов, на 35 коп./л снизила цены сеть Chipo.
Дешевеет топливо и в региональных сетях. Укргаздобыча в Харьковской области и днепропетровская SKY снизили цены на все виды топлива на 1 грн/л.
На станциях полтавской сети Автотранс бензины подешевели на 30 коп./л: А-92 до 23,93 грн/л, А-95 - до 24,93 грн/л.
Также в пределах 10-50 коп./л снизили цены розничные сети BVS, Катрал и Mango.
Средняя розничная цена бензинов и дизельного топлива 6 апреля снизилась на 3 коп./л.
Ранее сообщалось, что в марте 2020 года остатки на счетах населения в банковской системе сократились на 2,752 миллиарда гривен в гривне и на 19 миллионов в долларовом эквиваленте.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь