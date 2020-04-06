Ряд розничных сетей автозаправочных станций (АЗС) 6 апреля снизили цены бензинов и дизельного топлива (ДТ) на 0,2-1 грн/л.

Об этом пишет enkorr со ссылкой на данные «Консалтинговой группы А-95».

AMIC понизила цены на 20 коп./л: А-92 - до 22,49 грн/л, А-95 - до 23,49 грн/л, ДТ - до 22,49 грн/л. БРСМ-Нафта снизила стоимость ДТ на 40 коп./л, не пересматривая при этом цены бензинов, на 35 коп./л снизила цены сеть Chipo.

Дешевеет топливо и в региональных сетях. Укргаздобыча в Харьковской области и днепропетровская SKY снизили цены на все виды топлива на 1 грн/л.

На станциях полтавской сети Автотранс бензины подешевели на 30 коп./л: А-92 до 23,93 грн/л, А-95 - до 24,93 грн/л.

Также в пределах 10-50 коп./л снизили цены розничные сети BVS, Катрал и Mango.

Средняя розничная цена бензинов и дизельного топлива 6 апреля снизилась на 3 коп./л.