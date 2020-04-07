В марте 2020 года Украина выплатила 409,3 миллиона долларов за кредиты, предоставленные Международным валютным фондом.

Такие данные приводит Национальный банк Украины.

Поскольку средства МВФ поступали в международные золотовалютные резервы, то выплаты также осуществлялись из резервов, что привело к их уменьшению.

Всего в марте государство выплатило на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 1,124 миллиарда долларов. Из этой суммы 536,7 миллионов долларов составили выплаты по евробондам, 409,3 миллиона долларов — выплаты в пользу МВФ, остальное — выплаты по другим обязательствам правительства.

«Эти расходы из резервов были уравновешены новыми поступлениями в пользу правительства. В течение месяца правительство Украины привлекло 873,2 миллиона долларов и 276,9 миллионов долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте, - добавили в Нацбанке.

Напомним, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 вызвала «ни на что не похожий» экономический кризис, который хуже, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.