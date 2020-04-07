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В марте 2020 года Украина выплатила 409,3 миллиона долларов за кредиты, предоставленные Международным валютным фондом.
Такие данные приводит Национальный банк Украины.
Поскольку средства МВФ поступали в международные золотовалютные резервы, то выплаты также осуществлялись из резервов, что привело к их уменьшению.
Всего в марте государство выплатило на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 1,124 миллиарда долларов. Из этой суммы 536,7 миллионов долларов составили выплаты по евробондам, 409,3 миллиона долларов — выплаты в пользу МВФ, остальное — выплаты по другим обязательствам правительства.
«Эти расходы из резервов были уравновешены новыми поступлениями в пользу правительства. В течение месяца правительство Украины привлекло 873,2 миллиона долларов и 276,9 миллионов долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте, - добавили в Нацбанке.
Напомним, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 вызвала «ни на что не похожий» экономический кризис, который хуже, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.
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В марте 2020 года Украина выплатила 409,3 миллиона долларов за кредиты, предоставленные Международным валютным фондом.
Такие данные приводит Национальный банк Украины.
Поскольку средства МВФ поступали в международные золотовалютные резервы, то выплаты также осуществлялись из резервов, что привело к их уменьшению.
Всего в марте государство выплатило на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 1,124 миллиарда долларов. Из этой суммы 536,7 миллионов долларов составили выплаты по евробондам, 409,3 миллиона долларов — выплаты в пользу МВФ, остальное — выплаты по другим обязательствам правительства.
«Эти расходы из резервов были уравновешены новыми поступлениями в пользу правительства. В течение месяца правительство Украины привлекло 873,2 миллиона долларов и 276,9 миллионов долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте, - добавили в Нацбанке.
Напомним, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 вызвала «ни на что не похожий» экономический кризис, который хуже, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь