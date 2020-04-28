Коммунальное предприятие «Дирекция по капитальному строительству и реконструкции» Николаевского областного совета собирается потратить больше 4,8 миллионов гривен на реконструкцию насосной станции школы-интерната для глухих детей №6.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Предприятие повторно объявило торги на реконструкцию канализационной насосной станции Николаевской специальной общеобразовательной школы - интерната №6 I-III ступеней с ожидаемой стоимостью работ 4 миллиона 869 тысяч 796 гривен. Первые торги на выполнение этих работ были объявлены 6 апреля, но после отменены из-за недостаточного количества предложений.

Работы должны быть завершены до 31 декабря 2020 года.

Подрядчик должен будет заняться устройством фундамента, металлоконструкций здания, кровлей школы, лестниц, люков, окон, дверей, полов, выполнить внешнюю отделку здания, провести гидроизоляционные работы, проложить водопроводные трубы и выполнить ряд других работ.

Напомним, что помещение для ангиографа в городской больницы №1, который начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай собиралась запустить до июля, нуждается в ремонте.