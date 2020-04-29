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С 1 мая в Житомире возобновят работу парикмахерские, заведения общепита и рынки.
Об этом сообщает Укринформ.
Такое решение принял на своем заседании городской совет Житомирской громады. В частности, в парикмахерской будут работать c условием предварительной записи и не более 1 посетителя на 15 квадратных метров, или при условии наличия физически обособленного рабочего места.
Кроме того, в городе с 1 мая возобновят работу заведения питания и рынки — «Житний», «Сенной», «Киевский», «Тетерев», «Привокзальный».
При этом администрация должна предоставить исполнительному комитету горсовета гарантийное письмо с обязательствами придерживаться санитарных и противоэпидемических норм.
Напомним, Министерство здравоохранения разработало проект постановления Кабинета министров об открытии в стране агропродовольственных рынков.
Отметим, премьер Денис Шмыгаль заявил, что если количество новых случаев коронавируса будет уменьшаться, этапы выхода из карантина могут объединить. Таким образом страна сможет выйти из карантина быстрее, чем запланировано.
Напомним, правительство разработало поэтапный план выхода Украины из карантина, связанного с эпидемией коронавирусного заболевания. Он состоит из 5 этапов. Стартовая точка его реализации может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.
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С 1 мая в Житомире возобновят работу парикмахерские, заведения общепита и рынки.
Об этом сообщает Укринформ.
Такое решение принял на своем заседании городской совет Житомирской громады. В частности, в парикмахерской будут работать c условием предварительной записи и не более 1 посетителя на 15 квадратных метров, или при условии наличия физически обособленного рабочего места.
Кроме того, в городе с 1 мая возобновят работу заведения питания и рынки — «Житний», «Сенной», «Киевский», «Тетерев», «Привокзальный».
При этом администрация должна предоставить исполнительному комитету горсовета гарантийное письмо с обязательствами придерживаться санитарных и противоэпидемических норм.
Напомним, Министерство здравоохранения разработало проект постановления Кабинета министров об открытии в стране агропродовольственных рынков.
Отметим, премьер Денис Шмыгаль заявил, что если количество новых случаев коронавируса будет уменьшаться, этапы выхода из карантина могут объединить. Таким образом страна сможет выйти из карантина быстрее, чем запланировано.
Напомним, правительство разработало поэтапный план выхода Украины из карантина, связанного с эпидемией коронавирусного заболевания. Он состоит из 5 этапов. Стартовая точка его реализации может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.