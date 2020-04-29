Заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова заявила, что деньги на доплаты медикам, которые работают с пациентами, больными коронавирусом выделены и уже поступили в регионы.

Об этом она рассказала на брифинге, сообщают в пресс-службе МОЗ.

Зарплаты медиков будут увеличены до 300% оклада.

— Для расчетов МОЗ Украины собирало информацию из областных департаментов здравоохранения о количестве медиков, работающих с пациентами с коронавирусом. На основе этих данных были выделены средства. Медицинская субвенция в размере 552 миллиона 800 тысяч гривен была перечислена на места 16 апреля. Дополнительно мы сделали приближения с последнего квартала 2020 году на апрель месяц в размере 241 миллион 800 тысяч гривен. Эти средства поступят в регионы в ближайшие дни, - сообщила Светлана Шаталова.

Также заместитель министра напомнила, что больницы будут получать оплату услуг от Национальной службы здоровья Украины по новым пакетам. Постановлением Кабинета Министров на прошлой неделе принято четыре новых пакета: оказание помощи в стационарных условиях пациенту с COVID-19, работа мобильных бригад для забора материалов для тестирования, дополнительная оплата работы бригад экстренной медицинской помощи, выезжающих к пациентам, и отдельными учреждениями здравоохранения , которые лечили пациентов с COVID-19, хотя не были определены, как опорные для этого. Этим же постановлением утверждены и тарифы на эти услуги.

— Хочу подчеркнуть, что в тарифы включены дополнительные выплаты работникам учреждений здравоохранения в размере до 300 процентов заработной платы, а также обеспечение пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Подчеркиваю, что это первый тариф, который отталкивался от реальной потребности в финансировании при лечении больных с Национальным стандартом лечения. Тариф, рассчитанный с «снизу вверх», - добавила Светлана Шаталова.

Ранее, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что все медики и больницы в которых лечили больных коронавирусом получат доплаты.

Напомним, 30 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон о доплате к зарплате медиков, которые участвуют в борьбе с коронавирусом Covid-19, в размере до 300%.