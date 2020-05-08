Управление по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета собирается потратить почти полмиллиона гривен на закупку различных мячей, спортивных фишек и конусов, сеток и прочего.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Управление вчера, 7 мая, объявило торги на закупку спортивного инвентаря для полей и кортов с ожидаемой стоимостью 487 тысяч 485 гривен.

Подрядчик должен будет поставить фишек спортивных (конусов) 80 штук, несколько сотен баскетбольных, футбольных, детских и прочих мячей, 18 полутора метровых стоек баскетбольных, ядра для толкания и другой спортинвентарь.

Товар должен быть поставлен в течение 2 месяцев с момента подписани договора.

Напомним, что полиция и прокуратура считают, что служащие Департамента образования и науки Николаевской ОГА в сговоре с должностными лицами предприятия-подрядчика присваивали средства на закупке музыкальных инструментов для детей.