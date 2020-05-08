|Скорость ветра:
|5.6 м/с
|Восход солнца:
|05:25
|Заход солнца:
|20:12
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|05:20
|Заход солнца:
|20:29
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27.05 грн
|EUR
|28.7 грн
|29.25 грн
Управление по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета собирается потратить почти полмиллиона гривен на закупку различных мячей, спортивных фишек и конусов, сеток и прочего.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Управление вчера, 7 мая, объявило торги на закупку спортивного инвентаря для полей и кортов с ожидаемой стоимостью 487 тысяч 485 гривен.
Подрядчик должен будет поставить фишек спортивных (конусов) 80 штук, несколько сотен баскетбольных, футбольных, детских и прочих мячей, 18 полутора метровых стоек баскетбольных, ядра для толкания и другой спортинвентарь.
Товар должен быть поставлен в течение 2 месяцев с момента подписани договора.
Напомним, что полиция и прокуратура считают, что служащие Департамента образования и науки Николаевской ОГА в сговоре с должностными лицами предприятия-подрядчика присваивали средства на закупке музыкальных инструментов для детей.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
Управление по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета собирается потратить почти полмиллиона гривен на закупку различных мячей, спортивных фишек и конусов, сеток и прочего.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Управление вчера, 7 мая, объявило торги на закупку спортивного инвентаря для полей и кортов с ожидаемой стоимостью 487 тысяч 485 гривен.
Подрядчик должен будет поставить фишек спортивных (конусов) 80 штук, несколько сотен баскетбольных, футбольных, детских и прочих мячей, 18 полутора метровых стоек баскетбольных, ядра для толкания и другой спортинвентарь.
Товар должен быть поставлен в течение 2 месяцев с момента подписани договора.
Напомним, что полиция и прокуратура считают, что служащие Департамента образования и науки Николаевской ОГА в сговоре с должностными лицами предприятия-подрядчика присваивали средства на закупке музыкальных инструментов для детей.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный