Полиция и прокуратура считают, что служащие Департамента образования и науки Николаевской ОГА и КУ «Центр финансово-статистического мониторинга, материально-технического и информационного обеспечения образовательных учреждений» Николаевского облсовета в сговоре с должностными лицами предприятия-подрядчика присваивали средства.

Об этом сообщают «Наші Гроші» со ссылкой на постановление Центрального районного суда Николаева от 16 апреля.

В частности, речь идёт о присваивании средств при закупке компьютерного оборудования, мультимедийного контента и музыкальных инструментов для начальных классов.

В августе прошлого года, коммунальное учреждение «Центр финансово-статистического мониторинга, материально-технического и информационного обеспечения образовательных учреждений» по заказу должностных лиц Департамента образования и науки Николаевской облгосадминистрации провел тендер и заключил договор с ООО «Украинский Дата-Центр» о закупке компьютерного оборудования, соответствующего мультимедийного контента и музыкальных инструментов для начальных классов на 11 миллионов 340 тысяч гривен.

Речь идет о персональный компьютер, ПК-моноблок с электронными игровыми образовательными ресурсами для начальной школы и о наборе музыкальных инструментов для начальных классов, в который входят 10 элементов: маракасы, флейты, барабаны, кастаньеты, трещотки.

Следователи установили, что средняя рыночная цена на моноблок Impression Studio AL А2380 составляет 14,5 тысяч гривен, а средняя цена на аналогичные наборы инструментов составляет от 387 гривен до 1769 гривен.

Средняя цена на маракасы составляет от 25 гривен до 399 гривен, свирели от 8 гривен до 339 гривен, барабана от 51 гривен до 479 гривен, кастаньеты от 32 гривен до 186 гривен, трещотки от 54 гривен до 149 гривен. Стоимость электронных игровых образовательных ресурсов для начальной школы производства ООО «Умники» составляет 500 гривен.

Общая сумма одного комплекта, согласно договору, составляет 16,77 тысяч гривен, в то же время, согласно спецификации к договору, установлена цена за комплект в размере 22 463 гривен.

Таким образом, учитывая, что общее количество закупленных комплектов составляет 505 штук, то цена за товар, закупленный коммунальным учреждением «Центр финансово-статистического мониторинга, материально-технического и информационного обеспечения образовательных учреждений» областного совета является завышенной по сравнению с рыночной стоимостью, на 2 миллион 87 тысяч гривен, в результате чего бюджету областного совета нанесен значительный ущерб.

Кроме того, в августе 2019 года КУ «Центр финансово-статистического мониторинга...» заказал у ООО «Украинский Дата-Центр» 410 комплектов компьютерного оборудования с соответствующим мультимедийным контентом на 6 миллионов 830 тысяч гривен.

Суд арестовал заключены договоры, другую документацию по сделкам, моноблок Impression Studio AL А2380 S/n: 1501499, клавиатуру, смарт-кейс с электронными игровыми образовательными ресурсами для начальной школы производства ООО «Умники», комплект музыкальных инструментов и другое.

Основателем киевского ООО «Украинское Дата-Центр» является Дмитрий Медведев, директор Екатерина Денискина. Согласно информации «Prozorro», в 2018-2019 годах фирма получила 5 заказов на 24,30 миллионов. Два из которых от КЗ «Центр финансово-статистического мониторинга...» на 18 миллионов 180 тысяч, о которых идет речь в постановлении.

Напомним, что Николаевская городская больница №1 закупила 46 наборов экспресс-тестов на COVID-19, стоимостью почти 8 тысяч гривен каждый. При этом компания, с которой медучреждение заключило договор, продает такие же наборы по 6 тысяч гривен.