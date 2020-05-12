В Николаеве, в сквере имени Михаила Александрова, на пересечении проспекта Центрального и улицы Бузника, высохшие кусты самшит, который должны были заменить на новые, пытаются пересадить на те же места.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила жительница Николаева Наталия Рушкова.

— Прямо сейчас что-то странное происходит в сквере Александрова…. Засохшие кусты самшита выдирают из земли с корнями, копают новые лунки и снова сажают. Это какая-то новая технология, как думаете? И кстати, там есть система полива, которую включили… В мае. А кто-то предлагал, чтобы жители сами поливали ведрами, — написала Наталья Рушкова.

Стоит отметить, что в ноябре сквер имени Александрова был отремонтирован, здесь высадили хризантемы, самшит и другие вечнозеленые растения, установили фонари и скамейки, а дорожки вымостили тротуарной плиткой, заказчиком ремонтных работ сквера выступил Департамент ЖКХ Николаевского горсовета, все работы обошлись в 2 миллиона 800 тысяч гривен.

8 мая сообщалось,что в сквере имени Михаила Александрова высох самшит.