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В Николаеве, в сквере имени Михаила Александрова, на пересечении проспекта Центрального и улицы Бузника, высохшие кусты самшит, который должны были заменить на новые, пытаются пересадить на те же места.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила жительница Николаева Наталия Рушкова.
— Прямо сейчас что-то странное происходит в сквере Александрова…. Засохшие кусты самшита выдирают из земли с корнями, копают новые лунки и снова сажают. Это какая-то новая технология, как думаете? И кстати, там есть система полива, которую включили… В мае. А кто-то предлагал, чтобы жители сами поливали ведрами, — написала Наталья Рушкова.
Стоит отметить, что в ноябре сквер имени Александрова был отремонтирован, здесь высадили хризантемы, самшит и другие вечнозеленые растения, установили фонари и скамейки, а дорожки вымостили тротуарной плиткой, заказчиком ремонтных работ сквера выступил Департамент ЖКХ Николаевского горсовета, все работы обошлись в 2 миллиона 800 тысяч гривен.
8 мая сообщалось,что в сквере имени Михаила Александрова высох самшит.
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В Николаеве, в сквере имени Михаила Александрова, на пересечении проспекта Центрального и улицы Бузника, высохшие кусты самшит, который должны были заменить на новые, пытаются пересадить на те же места.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила жительница Николаева Наталия Рушкова.
— Прямо сейчас что-то странное происходит в сквере Александрова…. Засохшие кусты самшита выдирают из земли с корнями, копают новые лунки и снова сажают. Это какая-то новая технология, как думаете? И кстати, там есть система полива, которую включили… В мае. А кто-то предлагал, чтобы жители сами поливали ведрами, — написала Наталья Рушкова.
Стоит отметить, что в ноябре сквер имени Александрова был отремонтирован, здесь высадили хризантемы, самшит и другие вечнозеленые растения, установили фонари и скамейки, а дорожки вымостили тротуарной плиткой, заказчиком ремонтных работ сквера выступил Департамент ЖКХ Николаевского горсовета, все работы обошлись в 2 миллиона 800 тысяч гривен.
8 мая сообщалось,что в сквере имени Михаила Александрова высох самшит.