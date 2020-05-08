В Николаеве, в сквере имени Михаила Александрова, на пересечении проспекта Центрального и улицы Бузника, высох самшит, который высадили в ноябре месяце.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила жительница Николаева Наталия Рушкова.

— Наконец начались дожди, на которые так долго ждала земля, но и они уже наверняка не смогут оживить кусты самшита в реконструированном сквере имени Александрова. Какая причина того, что они высохли? Или дело в том, что их высаживали при слишком низкой температуре, или отсутствие полива? Более 300 тысяч гривен просто в никуда. Кто ответственен за это? — пишет Наталия Рушкова.

Стоит отметить, что в ноябре сквер имени Александрова был отремонтирован, здесь высадили хризантемы, самшит и другие вечнозеленые растения, установили фонари и скамейки, а дорожки вымостили тротуарной плиткой, заказчиком ремонтных работ сквера выступил Департамент ЖКХ Николаевского горсовета, все работы обошлись в 2 миллиона 800 тысяч гривен.

В феврале уже сообщалось, что в сквере имени Михаила Александрова погибает самшит.