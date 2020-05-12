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Департамент ЖКХ Николаевского городского совета потратит 2,6 миллиона гривен на содержание зеленых насаждений на бульварах и кольцах транспортных развязок города.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Чиновники объявили торги по содержанию зеленых насаждений с ожидаемой стоимостью работ в 2 миллиона 655 тысяч гривен. Предполагается, что за эту сумму подрядчик должен будет на протяжении 4 месяцев осуществлять уход за бульварной частью от улицы Гражданской до проспекта Богоявленского, улицы Малой Морской до проспекта Богоявленского, улицы Садовой до Кузнечной, проспекта Богоявленского и угла улицы Пограничной, на углу улицы Пограничной и Садовой, на углу улицы Чкалова и улицы Садовой. Уход за зелеными зонами включает в себя очистку территории от мусора, очистку пешеходных дорожек от снега и льда, мытье и покраску урн,очистку газонов от опавшей листвы, формовочную обрезку деревьев, полив растений, полив газонов, а также удобрение растений.
Участие торгах приняли ООО «Югагрохимсервис» с предложением в 2 миллиона 616 тысяч 450 гривен, а также предприниматель Иван Негура, который запросил за выполнение работ 2 миллиона 621 тысячу 450 гривен. В итоге победу отдали компании «Югагрохимсервис», так как ее предложение было самым выгодным.
Отметим, что согласно данным сайта Министерства юстиции Украины компания была создана три года назад, в Николаеве, и зарегистрирована на имя Надежды Фенер. Предприятие занимается воспроизведением растений производством основных неорганических химических веществ, кровельными работами, неспециализированной оптовой торговлей, обработкой и удалением не опасных отходов.
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Департамент ЖКХ Николаевского городского совета потратит 2,6 миллиона гривен на содержание зеленых насаждений на бульварах и кольцах транспортных развязок города.
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Чиновники объявили торги по содержанию зеленых насаждений с ожидаемой стоимостью работ в 2 миллиона 655 тысяч гривен. Предполагается, что за эту сумму подрядчик должен будет на протяжении 4 месяцев осуществлять уход за бульварной частью от улицы Гражданской до проспекта Богоявленского, улицы Малой Морской до проспекта Богоявленского, улицы Садовой до Кузнечной, проспекта Богоявленского и угла улицы Пограничной, на углу улицы Пограничной и Садовой, на углу улицы Чкалова и улицы Садовой. Уход за зелеными зонами включает в себя очистку территории от мусора, очистку пешеходных дорожек от снега и льда, мытье и покраску урн,очистку газонов от опавшей листвы, формовочную обрезку деревьев, полив растений, полив газонов, а также удобрение растений.
Участие торгах приняли ООО «Югагрохимсервис» с предложением в 2 миллиона 616 тысяч 450 гривен, а также предприниматель Иван Негура, который запросил за выполнение работ 2 миллиона 621 тысячу 450 гривен. В итоге победу отдали компании «Югагрохимсервис», так как ее предложение было самым выгодным.
Отметим, что согласно данным сайта Министерства юстиции Украины компания была создана три года назад, в Николаеве, и зарегистрирована на имя Надежды Фенер. Предприятие занимается воспроизведением растений производством основных неорганических химических веществ, кровельными работами, неспециализированной оптовой торговлей, обработкой и удалением не опасных отходов.