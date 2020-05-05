Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить на годовое содержание пляжа в микрорайоне Варваровка со сквером 1,7 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили торги по содержанию пляжа «Прибой» со сквером «Вербочка» с ожидаемой стоимостью работ в 1 миллион 900 тысяч гривен.

За эту сумму подрядчик должен будет очищать территорию от мусора и грязи, урны от мусора, подметать дорожки и очищать их от снега, косить газоны, а также провести анализ воды для получения санитарно-эпидемиологического заключения, использовать водолазов для обследования дна акватории пляжа и удалять на нём камыш.

Участие в торгах приняло всего два участника, среди которых частное предприятие «Евроглас» с предложением в 1 миллион 531 тысячу гривен и частный предприниматель Андрей Мироненко с предложением в 1 миллион 781 тысячу гривен.

Не смотря на то, что предложение предпринимателя было на 200 тысяч дороже,чиновники предложили ему заключить договор. Стоит отметить, что согласно данным сайта Министерства юстиций Украины, предприниматель Андрей Мироненко был зарегистрирован в Николаеве,10 месяцев назад.

Напомним, в 2019 году прокуратура выявила присвоение 316 тысяч гривен частной фирмой при уборке в сквере «Вербочка» и на пляже «Прибой».