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Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета потратит 811 тысяч на уход за сквером «Каштановый» с памятником и фонтаном.
Информация о тендере опубликована в системе публичных закупок ProZorro.
Чновники 13 марта объявил торги на уход за объектом благоустройства зеленого хозяйства: сквер «Каштановый» с памятником и фонтаном в 2020 году с ожидаемой стоимостью 855 тысяч гривен.
Подрядчик должен будет очищать территорию от мусора и грязи, подметать дорожки, очищать плиты от травы и грязи, мыть и красить урны, обрезать деревья, удалять поросль и побеги деревьев, пропалывать лунки, стричь газон, подготовить и обслуживать фонтан и выполнять прочие работы.
Участие в торгах приняло ООО «Арника-Юг» с предложением в 811 тысяч 450 гривен и ООО «Югагрохимсервис» с предложением в 819 тысяч 500 гривен. В итоге чиновники отдали предпочтение самому выгодному предложению и заключили договор с компанией «Арника-Юг».
Согласно данным сайта Министерства юстиций Украины, ООО «Арника-Юг» было зарегистрировано в марте 2015 года, в Николаеве, на улице Спасской, 70, на имя Александра Спинатия. Компания занимается лесозаготовками, разборкой и сносом зданий, подготовительными работами на стройплощадке, электротехническими и монтажными работами, монтажом систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха и прочими видами работ.
Напомним, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить на годовое содержание пляжа в микрорайоне Варваровка со сквером 1,7 миллиона гривен.
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Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета потратит 811 тысяч на уход за сквером «Каштановый» с памятником и фонтаном.
Информация о тендере опубликована в системе публичных закупок ProZorro.
Чновники 13 марта объявил торги на уход за объектом благоустройства зеленого хозяйства: сквер «Каштановый» с памятником и фонтаном в 2020 году с ожидаемой стоимостью 855 тысяч гривен.
Подрядчик должен будет очищать территорию от мусора и грязи, подметать дорожки, очищать плиты от травы и грязи, мыть и красить урны, обрезать деревья, удалять поросль и побеги деревьев, пропалывать лунки, стричь газон, подготовить и обслуживать фонтан и выполнять прочие работы.
Участие в торгах приняло ООО «Арника-Юг» с предложением в 811 тысяч 450 гривен и ООО «Югагрохимсервис» с предложением в 819 тысяч 500 гривен. В итоге чиновники отдали предпочтение самому выгодному предложению и заключили договор с компанией «Арника-Юг».
Согласно данным сайта Министерства юстиций Украины, ООО «Арника-Юг» было зарегистрировано в марте 2015 года, в Николаеве, на улице Спасской, 70, на имя Александра Спинатия. Компания занимается лесозаготовками, разборкой и сносом зданий, подготовительными работами на стройплощадке, электротехническими и монтажными работами, монтажом систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха и прочими видами работ.
Напомним, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить на годовое содержание пляжа в микрорайоне Варваровка со сквером 1,7 миллиона гривен.