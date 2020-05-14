Арендатор имущества на территории Николаевского морского порта с июня 2019 не платит аренду — с него требуют взыскать 9 миллионов гривен.

Об этом сообщает Николаевская местная прокуратура № 1.

Николаевская местная прокуратура №1 направила в Хозяйственный суд области исковое заявление в интересах государства к обществу с ограниченной ответственностью Николаева о взыскании с него больше 9 миллионов гривен за пользование госимуществом.

Отмечается, что компания, которая с 2006 года арендовала имущество общей площадью около 32 тысяч м2 на территории Николаевского морского порта, с июня 2019 игнорирует обязанность уплаты средств за его аренду.

Из-за нарушения арендатором норм Гражданского и Хозяйственного кодексов Украины и положений договора аренды прокуратура самостоятельно предъявила в суд соответствующий иск.

Ранее сообщалось, что Верховный Суд Украины отменил постановление Шестого апелляционного административного суда, которое блокировало завершение концессионного конкурса в морском порту Херсона.