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На участке дороги Н-11 «Днепр-Николаев» между селами Марьяновка и Марьевка Баштанского района подрядчики перешли к работам по регенерации и стабилизации основы.
Проводится выравнивание слоя по основному проезду, говорится в сообщении Укравтодора.
На этом же участке проводятся работы по укреплению обочин и обустройства тротуаров. Возле села Марьяновка (км 271 + 720 - км 279 + 000) начал укладывать верхний слой покрытия.
— На дороге Н-11 «Днепр – Николаев» планируем отремонтировать еще 39,3 км. На этом этапе одни проекты находятся на стадии корректировки проектно-сметной документации, другие — проходят тендерные процедуры, — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить на текущий средний ремонт трассы Днепр — Николаев больше 450 миллионов на 2020 год.
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На участке дороги Н-11 «Днепр-Николаев» между селами Марьяновка и Марьевка Баштанского района подрядчики перешли к работам по регенерации и стабилизации основы.
Проводится выравнивание слоя по основному проезду, говорится в сообщении Укравтодора.
На этом же участке проводятся работы по укреплению обочин и обустройства тротуаров. Возле села Марьяновка (км 271 + 720 - км 279 + 000) начал укладывать верхний слой покрытия.
— На дороге Н-11 «Днепр – Николаев» планируем отремонтировать еще 39,3 км. На этом этапе одни проекты находятся на стадии корректировки проектно-сметной документации, другие — проходят тендерные процедуры, — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить на текущий средний ремонт трассы Днепр — Николаев больше 450 миллионов на 2020 год.