На участке дороги Н-11 «Днепр-Николаев» между селами Марьяновка и Марьевка Баштанского района подрядчики перешли к работам по регенерации и стабилизации основы.

Проводится выравнивание слоя по основному проезду, говорится в сообщении Укравтодора.

На этом же участке проводятся работы по укреплению обочин и обустройства тротуаров. Возле села Марьяновка (км 271 + 720 - км 279 + 000) начал укладывать верхний слой покрытия.

— На дороге Н-11 «Днепр – Николаев» планируем отремонтировать еще 39,3 км. На этом этапе одни проекты находятся на стадии корректировки проектно-сметной документации, другие — проходят тендерные процедуры, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить на текущий средний ремонт трассы Днепр — Николаев больше 450 миллионов на 2020 год.