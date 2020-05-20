В Николаевскую больницу №1 поступило два новых аппарата искусственной вентиляции лёгких, закупленных ранее городом.

Об этом сообщает управление здравоохранения горсовета.

Отмечается, что общая стоимостью двух аппаратов ИВЛ составила 1,2 миллиона.

— Медицинское оборудование, приобретенное на средства городского бюджета, продолжают доставлять в учреждения здравоохранения Николаева. 19 мая 2020 в городскую больницу №1 поступили два аппарата искусственной вентиляции легких, общая стоимость которых составила 1 миллион 200 тысяч гривен, - говорится в сообщении

После обучения медицинского персонала аппараты сразу будут введены в эксплуатацию.

Напомним, что по состоянию на 26 апреля в Николаевской области через систему публичных закупок приобрели 16 аппаратов искусственной вентиляции лёгких за почти 11 миллионов.