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В Николаевскую больницу №1 поступило два новых аппарата искусственной вентиляции лёгких, закупленных ранее городом.
Об этом сообщает управление здравоохранения горсовета.
Отмечается, что общая стоимостью двух аппаратов ИВЛ составила 1,2 миллиона.
— Медицинское оборудование, приобретенное на средства городского бюджета, продолжают доставлять в учреждения здравоохранения Николаева. 19 мая 2020 в городскую больницу №1 поступили два аппарата искусственной вентиляции легких, общая стоимость которых составила 1 миллион 200 тысяч гривен, - говорится в сообщении
После обучения медицинского персонала аппараты сразу будут введены в эксплуатацию.
Напомним, что по состоянию на 26 апреля в Николаевской области через систему публичных закупок приобрели 16 аппаратов искусственной вентиляции лёгких за почти 11 миллионов.
В Николаевскую больницу №1 поступило два новых аппарата искусственной вентиляции лёгких, закупленных ранее городом.
Об этом сообщает управление здравоохранения горсовета.
Отмечается, что общая стоимостью двух аппаратов ИВЛ составила 1,2 миллиона.
— Медицинское оборудование, приобретенное на средства городского бюджета, продолжают доставлять в учреждения здравоохранения Николаева. 19 мая 2020 в городскую больницу №1 поступили два аппарата искусственной вентиляции легких, общая стоимость которых составила 1 миллион 200 тысяч гривен, - говорится в сообщении
После обучения медицинского персонала аппараты сразу будут введены в эксплуатацию.
Напомним, что по состоянию на 26 апреля в Николаевской области через систему публичных закупок приобрели 16 аппаратов искусственной вентиляции лёгких за почти 11 миллионов.