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Выручка коммунального предприятия «Николаевэлектротранс» в период карантина уменьшилась приблизительно вдвое.
Об этом рассказал директор КП Владимир Евтушенко в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.
Он отметил, что значительное уменьшение доходов предприятия произошло из-за ограничительных мер по категориям людей. К примеру, часть пассажиров, которые имели разрешение пользоваться общественным транспортом, имеют законное право на бесплатный проезд.
— Сказать, что экономия была полноценной на ту рентабельность, которую мы бы хотели — нет, конечно. Обязательные платежи — электроэнергия и заработная плата людям. За счет пропускного режима, того, что мы возили полицию, докторов... Полиция вообще, считайте, у нас бесплатно ездит. Есть такая возможность законная. Поэтому выручки было очень мало. Примерно в два раза уменьшилась доходная часть. На содержание денег практически не было. Но, тем не менее, мы выстояли, — сказал он.
Также сообщалось, что после введения пропускного режима на перевозки в общественном транспорте в рамках карантина, в Николаеве уменьшили количество работающего электротранспорта вдвое.
В то же время за период карантина предприятию удалось сэкономить около 3 миллионов гривен за счет уменьшения расхода электроэнергии и отпусков сотрудников.
Выручка коммунального предприятия «Николаевэлектротранс» в период карантина уменьшилась приблизительно вдвое.
Об этом рассказал директор КП Владимир Евтушенко в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.
Он отметил, что значительное уменьшение доходов предприятия произошло из-за ограничительных мер по категориям людей. К примеру, часть пассажиров, которые имели разрешение пользоваться общественным транспортом, имеют законное право на бесплатный проезд.
— Сказать, что экономия была полноценной на ту рентабельность, которую мы бы хотели — нет, конечно. Обязательные платежи — электроэнергия и заработная плата людям. За счет пропускного режима, того, что мы возили полицию, докторов... Полиция вообще, считайте, у нас бесплатно ездит. Есть такая возможность законная. Поэтому выручки было очень мало. Примерно в два раза уменьшилась доходная часть. На содержание денег практически не было. Но, тем не менее, мы выстояли, — сказал он.
Также сообщалось, что после введения пропускного режима на перевозки в общественном транспорте в рамках карантина, в Николаеве уменьшили количество работающего электротранспорта вдвое.
В то же время за период карантина предприятию удалось сэкономить около 3 миллионов гривен за счет уменьшения расхода электроэнергии и отпусков сотрудников.