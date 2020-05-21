Выручка коммунального предприятия «Николаевэлектротранс» в период карантина уменьшилась приблизительно вдвое.

Об этом рассказал директор КП Владимир Евтушенко в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Он отметил, что значительное уменьшение доходов предприятия произошло из-за ограничительных мер по категориям людей. К примеру, часть пассажиров, которые имели разрешение пользоваться общественным транспортом, имеют законное право на бесплатный проезд.

— Сказать, что экономия была полноценной на ту рентабельность, которую мы бы хотели — нет, конечно. Обязательные платежи — электроэнергия и заработная плата людям. За счет пропускного режима, того, что мы возили полицию, докторов... Полиция вообще, считайте, у нас бесплатно ездит. Есть такая возможность законная. Поэтому выручки было очень мало. Примерно в два раза уменьшилась доходная часть. На содержание денег практически не было. Но, тем не менее, мы выстояли, — сказал он.

Также сообщалось, что после введения пропускного режима на перевозки в общественном транспорте в рамках карантина, в Николаеве уменьшили количество работающего электротранспорта вдвое.

В то же время за период карантина предприятию удалось сэкономить около 3 миллионов гривен за счет уменьшения расхода электроэнергии и отпусков сотрудников.