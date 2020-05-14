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Руководитель коммунального предприятия «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко заявил, что экономия средств предприятием за три месяца карантина составит больше 3 миллионов гривен.
Об этом Владимир Евтушенко заявил сегодня, 14 мая, во время заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского городского совета, - передает корреспондент НикВести.
По его словам, сейчас предприятие выпускает на маршруты только половину своего транспорта. А потому получается экономить деньги за счет уменьшения платы за электроэнергию и фонда заработной платы сотрудникам КП.
— Мы на сегодня выпускаем половину транспорта. Примерно за апрель - март у нас около 1,5 миллиона гривен экономии. Это электроэнергия, зарплата, отпуски людей. Сегодня такая тенденция сохраняется. Порядка трех миллионов предприятие «Николаевэлектротранс» даст экономии по расходам. Это только зарплаты и электроэнергия, - сказал Владимир Евтушенко.
Ранее сообщалось, что сотрудники коммунального предприятия «Николаевэлектротранс» засыпали ямы по улице Потемкинской отработанной асфальтной крошкой.
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Руководитель коммунального предприятия «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко заявил, что экономия средств предприятием за три месяца карантина составит больше 3 миллионов гривен.
Об этом Владимир Евтушенко заявил сегодня, 14 мая, во время заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского городского совета, - передает корреспондент НикВести.
По его словам, сейчас предприятие выпускает на маршруты только половину своего транспорта. А потому получается экономить деньги за счет уменьшения платы за электроэнергию и фонда заработной платы сотрудникам КП.
— Мы на сегодня выпускаем половину транспорта. Примерно за апрель - март у нас около 1,5 миллиона гривен экономии. Это электроэнергия, зарплата, отпуски людей. Сегодня такая тенденция сохраняется. Порядка трех миллионов предприятие «Николаевэлектротранс» даст экономии по расходам. Это только зарплаты и электроэнергия, - сказал Владимир Евтушенко.
Ранее сообщалось, что сотрудники коммунального предприятия «Николаевэлектротранс» засыпали ямы по улице Потемкинской отработанной асфальтной крошкой.