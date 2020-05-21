После введения пропускного режима на перевозки в общественном транспорте в рамках карантина, в Николаеве уменьшили количество работающего электротранспорта вдвое.

Об этом рассказал руководитель коммунального предприятия «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— Мы занимались перевозками, не останавливаясь даже в тот момент, когда только началась эпидемия, электротранспорт давал больше всего троллейбусов на маршруты по проспекту и трамваев. У нас ходило до 50 троллейбусов и до 47 трамваев. Затем со временем, когда был введен пропускной режим, мы наполовину уменьшили количество транспорта. У нас сегодня на линию выходит 34 троллейбуса и 28 трамваев, — сказал он.



Владимир Евтушенко добавил, что в связи с отменой ограничений по категориям людей на перевозки, с понедельника, 25 мая, на линию выйдет порядка 45 троллейбусов и 43 трамваев.

Он также напомнил, что за период карантина предприятию удалось сэкономить около 3 миллионов гривен за счет уменьшения расхода электроэнергии и отпусков сотрудников.