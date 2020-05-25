Департамент ЖКХ Николаевского горсовета потратит на ямочный ремонт части улицы Потемкинской 13,6 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили тендер по текущему ремонту улицы Потемкинской от улицы Садовой до Лягина с ожидаемой стоимостью работ в 13 миллионов 866 тысяч 460 гривен.

Аукцион по определению победителя торгов пройдет 31 июля.

Отметим, в комментарии корреспонденту НикВести директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев заявлял, что работы будут включать в себя ремонт дорожного покрытия и обустройство в брусчатке пространства вокруг рельсов.

— В этом году на ремонт Потемкинской выделили в размере 10 миллионов гривен и мы в ближайшее время будем объявлять тендер, на текущий ремонт дороги по этой улице. На эти деньги, по расчетам технического надзора мы сможем осуществить ремонт от улицы Садовой до улицы Соборной, либо улиц Лягина. Сейчас готовится техническое задание. В ближайшее время объявим торги. В рамках этого тендера будет осуществлен ремонт дорожного покрытия, и в брусчатке будет выполнено примыкания к рельсам. Деньг преусмотрены, и м ланируем начать ремонт улицы в этом году, — заявил Сергей Коренев.

Напомним, директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко заявил, что на полноценный ремонт дороги по улице Потемкинской в Николаеве необходимо около 1 миллиарда гривен.